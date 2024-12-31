Украина увеличила оборонные мощности в 6 раз - Шмыгаль
Киев • УНН
Украинский ОПК значительно нарастил производство, привлекая более 800 компаний. Благодаря проекту "Армия дронов" было закуплено 1,2 млн беспилотников, а отечественная продукция составляет более 96% в сегменте дронов.
Возможности украинского оборонно-промышленного комплекса выросли в 6 раз. В сегменте беспилотников отечественная продукция составляет более 96%. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.
Благодаря инвестициям государства и частного сектора возможности украинского ОПК выросли в 6 раз. В оборонной сфере работают более 800 государственных и частных компаний. Более тысячи образцов оружия и техники допущены к эксплуатации, из них половина украинского производства. В сегменте беспилотников отечественная продукция составляет более 96%, через проект "Армия дронов" закупили более 1,2 млн беспилотников
Он отметил, что самоходных артиллерийских систем Украина производит больше, чем любая другая страна свободного мира.
"Значительно продвинулась ракетная программа, было создано украинское дальнобойное оружие", - добавил Шмыгаль.
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