Украина увеличила оборонные мощности в 6 раз - Шмыгаль

Возможности украинского оборонно-промышленного комплекса выросли в 6 раз. В сегменте беспилотников отечественная продукция составляет более 96%. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

Благодаря инвестициям государства и частного сектора возможности украинского ОПК выросли в 6 раз. В оборонной сфере работают более 800 государственных и частных компаний. Более тысячи образцов оружия и техники допущены к эксплуатации, из них половина украинского производства. В сегменте беспилотников отечественная продукция составляет более 96%, через проект "Армия дронов" закупили более 1,2 млн беспилотников