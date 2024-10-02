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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умеров: в 2025 году увеличим производство дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет

Умеров: в 2025 году увеличим производство дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 09:48  •  8224 просмотра

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Министр обороны Украины анонсировал увеличение производства дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет в 2025 году. Украина инвестировала $4 млрд в развитие оборонной промышленности и планирует увеличить финансирование.

Украина продолжает укреплять свою обороноспособность благодаря инновациям и поддержке международных партнеров. Об этом на форуме DFNC2 заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, анонсировав увеличение в 2025 году собственного производства дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет, о чем сообщили в Минобороны, пишет УНН.

Детали

«В 2025 году увеличим собственное производство дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет», - процитировали Умерова в Минобороны.

«Мы уже инвестировали 4 миллиарда долларов в развитие украинской промышленности, а в следующем году планируем увеличить финансирование. Наш приоритет - разработка отечественных дронов и дальнобойного оружия, включая баллистические ракеты», - подчеркнул Умеров.

Министр подчеркнул, что Минобороны активно работает над привлечением иностранных партнеров к созданию совместных предприятий для развития оборонной индустрии. Важными элементами сотрудничества, как указано, является заключение многолетних контрактов на производство, поставку и техническое обслуживание вооружения, что позволит удовлетворять потребности украинских Сил обороны на долгосрочную перспективу.

«Украинский ОПК значительно нарастил свои возможности благодаря поддержке наших союзников и прошлогодним договоренностям, заключенным на этом же форуме. Сегодняшние новые соглашения и партнерства - это подтверждение того, что мы на правильном пути к победе», - заявил глава Минстратегпрома Герман Сметанин.

Участие в нынешнем форуме, как отмечается, приняли более 280 компаний. Во время мероприятия, по данным Минобороны, были заключены новые важные соглашения, которые усилят оборонные возможности Украины.

Зеленский встретился с руководителями ведущих оборонных компаний мира: обсудили расширение сотрудничества2 октября 2024, 08:27 • 12000 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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