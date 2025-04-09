Министерство стратегических отраслей промышленности Украины

Кабмин утвердил программу льготного кредитования для критически важных предприятий ОПК с займами до 500 млн грн. Средства можно использовать на производство оружия и военной техники под 5% годовых сроком до 5 лет.
Министр Сметанин обсудил с послом Италии сотрудничество в ОПК. Рассмотрены проекты в сферах ПВО, РЭБ, бронетехники и беспилотников, а также возможности финансирования поставок военной продукции.
Украина ведет переговоры со всеми партнерами по финансированию оборонных предприятий. Дания уже начала прямое финансирование, инвестируя почти 600 млн евро в украинское оборонное производство.
Через месяц в Украине запустят цифровой проект "Библиотека комплектующих" для производителей вооружения. Это облегчит поиск необходимых деталей и коммуникацию между производителями.
Министр обороны Украины анонсировал увеличение производства дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет в 2025 году. Украина инвестировала $4 млрд в развитие оборонной промышленности и планирует увеличить финансирование.
Украина имеет производственные мощности для изготовления более 3 млн дронов различных типов в год, заявила заместитель министра Анна Гвоздяр. Для реализации требуется финансирование, часть которого могут предоставить зарубежные партнеры.
Верховная Рада разрешила Государственной службе специальной связи закупать беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы и боеприпасы для нужд Сил обороны во время военного положения.
Министерство обороны Украины совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности и Генштабом ВСУ протестировали роботизированное оборудование украинских производителей для медицинской эвакуации с поля боя.
Во время авианалета в Киеве люди не смогли укрыться в одной из столичных школ в Оболонском районе, что заставило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины провести профилактическую беседу с лицом, ответственным за укрытие.
Украина расширила критерии бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, позволив предприятиям.
Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, призванный усовершенствовать процедуру проверок предприятий органами рыночного надзора, способствовать надлежащему контролю за качеством непищевой продукции и обезопасить бизнес от коррупционных рисков во время проверок.
В Минстратегпроме говорят, что 10 миллиардов долларов - это финансирование, которое могут покрыть партнеры, чтобы использовать полную производственную мощность оборонной промышленности, которая составляет $20 млрд в год.
Украинские разработчики зарегистрировали на платформе Brave1 более 1600 разработок в 12 вертикалях, из которых более 200 используют методы искусственного интеллекта и машинного обучения.
Дания выделит $28,6 млн на закупку оружия для Украины непосредственно у украинских производителей.
Укрпочта представила новый блок из 6 почтовых марок с изображением вооружения украинского производства - беспилотников, артиллерийских систем и бронетехники, созданный при содействии Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Украина запускает проект "Железный полигон", призванный упростить испытания и оценку нового вооружения для ускорения его разработки и поставки в армию.
Великобритания и BAE Systems подписали соглашения о том, что компания будет ремонтировать и обслуживать пушки L119 в Украине за британские средства, уменьшая логистику для украинских военных и привлекая партнерские средства в страну.
Трем лицам, в том числе руководителю стратегического государственного предприятия, его бенефициарному владельцу и бухгалтеру, было предъявлено обвинение в нанесении ущерба на сумму 3,2 млн грн из-за схемы с заключением контрактов по завышенным ценам и фальсификацией документов.
Украина начала переговоры с Латвией по двустороннему соглашению о безопасности, определив его содержание, ключевые элементы и тематические блоки.
Украина и Финляндия провели очередной раунд переговоров, чтобы очертить ключевые элементы двустороннего соглашения о безопасности.
В феврале в Украине за государственный счет было обустроено 228 укрытий, в том числе 196 отремонтированных, 6 вновь построенных, 23 модульных укрытия и 3 объекта реконструированы/восстановлены, с приоритетом на учреждения образования и здравоохранения, а также жилые дома, в рамках постоянных усилий по строительству и обустройству защитных сооружений согласно плану, разработанному на конец 2023 года.
Президент Зеленский провел совещание с военным руководством, на котором обсудил ситуацию на фронте, обеспечение фронта, производство оружия и строительство фортификационных сооружений.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещания по поставкам оружия от партнеров и отечественного производства с целью скорейшей имплементации недавних договоренностей.
Заместитель министра сообщила, что с дополнительным финансированием украинские производители беспилотников могут увеличить ежемесячное производство с около 150 000 единиц.
12 победителей первого Хакатона, организованного Министерством обороны Украины, получили по $10 000 на дальнейшую разработку проектов в таких сферах, как распознавание целей, навигационные системы и безопасная связь для поддержки военных.
После инвентаризации ресурсов Украины и определения того, сколько еще людей необходимо мобилизовать, Украина решит, как усовершенствовать свою систему бронирования.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и CEO немецкой компании Helsing GmbH заключили Меморандум по искусственному интеллекту в украинских беспилотниках.
В Украине начала свою деятельность межведомственная группа Ukraine Deal Team, которая уже активно ведет три крупных проекта совместно с американскими оборонными компаниями.
Украина увеличивает производство беспилотников и боеприпасов, а также разрабатывает новые образцы вооружений, чтобы укрепить свою оборону от полномасштабного вторжения России.
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявил, что россия не смогла достичь целей своего наступления, которое началось в ноябре 2023 года, и что наступательный потенциал противника будет полностью исчерпан до начала весны.