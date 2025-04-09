Министерство стратегических отраслей промышленности Украины

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26040 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр Сметанин обсудил с послом Италии сотрудничество в ОПК. Рассмотрены проекты в сферах ПВО, РЭБ, бронетехники и беспилотников, а также возможности финансирования поставок военной продукции.

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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

Украина ведет переговоры со всеми партнерами по финансированию оборонных предприятий. Дания уже начала прямое финансирование, инвестируя почти 600 млн евро в украинское оборонное производство.

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В Минстратегпроме анонсировали запуск "Библиотеки комплектующих"

Через месяц в Украине запустят цифровой проект "Библиотека комплектующих" для производителей вооружения. Это облегчит поиск необходимых деталей и коммуникацию между производителями.

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Умеров: в 2025 году увеличим производство дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет

Министр обороны Украины анонсировал увеличение производства дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет в 2025 году. Украина инвестировала $4 млрд в развитие оборонной промышленности и планирует увеличить финансирование.

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Украина имеет достаточно возможностей для производства миллионов БПЛА различных типов - Минстратегпром

Украина имеет производственные мощности для изготовления более 3 млн дронов различных типов в год, заявила заместитель министра Анна Гвоздяр. Для реализации требуется финансирование, часть которого могут предоставить зарубежные партнеры.

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Рада разрешила Госспецсвязи во время военного положения покупать дроны и РЭБ

Верховная Рада разрешила Государственной службе специальной связи закупать беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы и боеприпасы для нужд Сил обороны во время военного положения.

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В Украине испытали роботизированную технику для спасения людей с поля боя

Министерство обороны Украины совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности и Генштабом ВСУ протестировали роботизированное оборудование украинских производителей для медицинской эвакуации с поля боя.

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В одной из столичных школ людей не пустили в укрытие во время воздушной тревоги. В Минстратегпроме отреагировали

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Украина расширила критерии бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, позволив предприятиям.

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ВР планирует рассмотрение законопроекта об усовершенствовании процедуры проверок предприятий органами рыночного надзора

Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, призванный усовершенствовать процедуру проверок предприятий органами рыночного надзора, способствовать надлежащему контролю за качеством непищевой продукции и обезопасить бизнес от коррупционных рисков во время проверок.

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В Минстратегпроме говорят, Украина может произвести оружия еще на 10 млрд долл. в этом году при наличии финансирования - СМИ

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Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Украинские разработчики зарегистрировали на платформе Brave1 более 1600 разработок в 12 вертикалях, из которых более 200 используют методы искусственного интеллекта и машинного обучения.

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Дания закупит оружие для Украины у отечественных производителей на $28,6 млн

Дания выделит $28,6 млн на закупку оружия для Украины непосредственно у украинских производителей.

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Укрпочта представила новые марки "Оружие победы"

Укрпочта представила новый блок из 6 почтовых марок с изображением вооружения украинского производства - беспилотников, артиллерийских систем и бронетехники, созданный при содействии Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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ВСУ и Минстратегпром запускают проект "Железный полигон"

Украина запускает проект "Железный полигон", призванный упростить испытания и оценку нового вооружения для ускорения его разработки и поставки в армию.

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Британская компания будет ремонтировать пушки L119 в Украине - Камышин

Великобритания и BAE Systems подписали соглашения о том, что компания будет ремонтировать и обслуживать пушки L119 в Украине за британские средства, уменьшая логистику для украинских военных и привлекая партнерские средства в страну.

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3,2 млн грн убытков стратегическому госпредприятию: сообщено о новом подозрении Шиману

Трем лицам, в том числе руководителю стратегического государственного предприятия, его бенефициарному владельцу и бухгалтеру, было предъявлено обвинение в нанесении ущерба на сумму 3,2 млн грн из-за схемы с заключением контрактов по завышенным ценам и фальсификацией документов.

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Очертили содержание и ключевые элементы: Украина начала переговоры с Латвией по заключению соглашения по безопасности

Украина начала переговоры с Латвией по двустороннему соглашению о безопасности, определив его содержание, ключевые элементы и тематические блоки.

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В феврале в Украине появилось 228 новых укрытий обустроенных за счет государства - Ткаченко

В феврале в Украине за государственный счет было обустроено 228 укрытий, в том числе 196 отремонтированных, 6 вновь построенных, 23 модульных укрытия и 3 объекта реконструированы/восстановлены, с приоритетом на учреждения образования и здравоохранения, а также жилые дома, в рамках постоянных усилий по строительству и обустройству защитных сооружений согласно плану, разработанному на конец 2023 года.

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Ситуация на поле боя, производство оружия и фортификации: Зеленский провел Ставку и заслушал Сырского, Умерова и Шмыгаля

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Зеленский провел совещания по поставкам вооружения от партнеров и по внутреннему производству

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещания по поставкам оружия от партнеров и отечественного производства с целью скорейшей имплементации недавних договоренностей.

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Украинские производители могут изготавливать в месяц около 150 тыс. дронов - Минстратегпром

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В дронах украинского производства будет ИИ - Ермак

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В начале весны наступление россиян иссякнет уже полностью - Буданов

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявил, что россия не смогла достичь целей своего наступления, которое началось в ноябре 2023 года, и что наступательный потенциал противника будет полностью исчерпан до начала весны.

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