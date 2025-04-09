Министерство стратегических отраслей промышленности Украины

В одной из столичных школ людей не пустили в укрытие во время воздушной тревоги. В Минстратегпроме отреагировали

Во время авианалета в Киеве люди не смогли укрыться в одной из столичных школ в Оболонском районе, что заставило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины провести профилактическую беседу с лицом, ответственным за укрытие.