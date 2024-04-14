Укрпочта представила новые марки "Оружие победы"
Киев • УНН
Укрпочта представила новый блок из 6 почтовых марок с изображением вооружения украинского производства - беспилотников, артиллерийских систем и бронетехники, созданный при содействии Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Укрпочта представила новый блок почтовых марок, созданных при содействии Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. На экземплярах изображены образцы вооружения, которое создала Украина. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.
Детали
Почтовый блок состоит из 6 фотографий, на которых изображено оружие украинского производства:
- разведывательный беспилотный комплекс "Shark",
- ударный дрон "Лютый",
- FPV-дрон "Эскадрон",
- САУ "Богдана",
- бронеавтомобиль "Казак",
- морской дрон "MAGURA V5".
Гасили марку Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский вместе с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным.
Общий тираж почтового блока - 120 000 экземпляров.
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