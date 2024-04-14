Укрпочта представила новые марки "Оружие победы"

В Воздушных Силах подтвердили удар по вражескому объекту на Луганщине

Пилоты Воздушных сил Вооруженных сил Украины 13 апреля 2024 года успешно поразили вражескую цель в Луганской области, и ожидается, что таких ударов станет больше благодаря дополнительным поставкам ракет от западных партнеров.