Вышла первая международная марка, посвященная Кобзарю
Киев • УНН
К 210-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко Укрпочта в сотрудничестве с Посольством Кыргызстана выпустила первую международную марку, посвященную творчеству украинского поэта.
К 210-й годовщине со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко Укрпочта при поддержке Министерства культуры и информационной политики и Посольства Кыргызской Республики презентовали марочный лист "Т. Шевченко объединяет народы" по проекту "Собственная марка" художников Сергея и Александра Харуков. Об этом сообщила пресс-служба Минкульта, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что представленный лист содержит шесть марок с репродукциями картин Шевченко. В частности, представлены его автопортрет, работы "Киргиз", "Киргизка" и "Дневка экспедиционного транспорта в степи".
Лист имеется в реестре Укрпочты. Стоимость его составляет 500 гривен.
Инициировал проект Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызской Республики в Украине Идрис Кадыркулов.
Сегодня определяющее событие - день рождения великого Кобзаря Тараса Шевченко. И благодаря совместным усилиям мы воплотили этот проект. Его главная идея - привлечь внимание общества к тому, что в каждой стране люди должны интересоваться литературой, искусством. В это трудное время мы должны обращать внимание на культуру,
Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев со своей стороны оценил этот проект как "чрезвычайно интересный, важный и уникальный".
Глава МКИП убежден, что привлечение такого инструмента, как филателия, придаст мощности художественной составляющей.
Сейчас есть разные проявления присутствия Украины за рубежом - выставки, поездки, интерактивные формы. В то же время благодаря маркам мы в стране отмечали политические события или военные кампании. В творческо-художественном формате этот инструмент реализован впервые,
Напомним
Укрпочта выпустит новый блок почтовых марок под названием "И будет весна", посвященный 10-й годовщине войны в Украине и 2-й годовщине полномасштабного вторжения России.
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