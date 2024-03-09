Вышла первая международная марка, посвященная Кобзарю

К 210-й годовщине со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко Укрпочта при поддержке Министерства культуры и информационной политики и Посольства Кыргызской Республики презентовали марочный лист "Т. Шевченко объединяет народы" по проекту "Собственная марка" художников Сергея и Александра Харуков. Об этом сообщила пресс-служба Минкульта, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что представленный лист содержит шесть марок с репродукциями картин Шевченко. В частности, представлены его автопортрет, работы "Киргиз", "Киргизка" и "Дневка экспедиционного транспорта в степи".

Лист имеется в реестре Укрпочты. Стоимость его составляет 500 гривен.

Инициировал проект Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызской Республики в Украине Идрис Кадыркулов.

Сегодня определяющее событие - день рождения великого Кобзаря Тараса Шевченко. И благодаря совместным усилиям мы воплотили этот проект. Его главная идея - привлечь внимание общества к тому, что в каждой стране люди должны интересоваться литературой, искусством. В это трудное время мы должны обращать внимание на культуру, - заявил посол.

Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев со своей стороны оценил этот проект как "чрезвычайно интересный, важный и уникальный".

Глава МКИП убежден, что привлечение такого инструмента, как филателия, придаст мощности художественной составляющей.

Сейчас есть разные проявления присутствия Украины за рубежом - выставки, поездки, интерактивные формы. В то же время благодаря маркам мы в стране отмечали политические события или военные кампании. В творческо-художественном формате этот инструмент реализован впервые, - заметил Карандеев.

Напомним

Укрпочта выпустит новый блок почтовых марок под названием "И будет весна", посвященный 10-й годовщине войны в Украине и 2-й годовщине полномасштабного вторжения России.