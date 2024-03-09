Вийшла перша міжнародна марка, присвячена Кобзарю
Київ • УНН
До 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка Укрпошта у співпраці з Посольством Киргизстану випустила першу міжнародну марку, присвячену творчості українського поета.
До 210-ї річниці від дня народження українського поета Тараса Шевченка Укрпошта за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики та Посольства Киргизької Республіки презентували марковий аркуш "Т. Шевченко єднає народи" за проєктом "Власна марка" художників Сергія та Олександра Харуків. Про це повідомила пресслужба Мінкульту, пише УНН.
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Зазначається, що презентований аркуш містить шість марок із репродукціями картин Шевченка. Зокрема, представлені його автопортрет, роботи "Киргизя", "Киргизка" та "Днювання експедиційного транспорту в степу".
Аркуш наявний у реєстрі Укрпошти. Вартість його становить 500 гривень.
Ініціював проєкт Надзвичайний та Повноважний посол Киргизької Республіки в Україні Ідріс Кадиркулов.
Сьогодні визначальна подія – день народження великого Кобзаря Тараса Шевченка. І завдяки спільним зусиллям ми втілили цей проєкт. Його головна ідея – привернути увагу суспільства до того, що в кожній країні люди мають цікавитися літературою, мистецтвом. У цей важкий час ми маємо звертати увагу на культуру,
Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв зі свого боку оцінив цей проєкт як "надзвичайно цікавий, важливий та унікальний".
Очільник МКІП переконаний, що залучення такого інструменту, як філателія, додасть потужності мистецькій складовій.
Зараз є різні прояви присутності України за кордоном – виставки, поїздки, інтерактивні форми. Водночас завдяки маркам ми в країні відмічали політичні події чи військові кампанії. У творчо-мистецькому форматі цей інструмент реалізований уперше,
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Укрпошта випустить новий блок поштових марок під назвою "І буде весна", присвячений 10-й річниці війни в Україні та 2-й річниці повномасштабного вторгнення росії.