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"І буде весна": Укрпошта випустить блок марок, присвячений 10 річниці війни в Україні

Київ • УНН

 • 42335 перегляди

Укрпошта випустить новий блок поштових марок під назвою "І буде весна", присвячений 10-й річниці війни в Україні та 2-й річниці повномасштабного вторгнення росії.

Укрпошта випустить новий поштовий блок марок"І буде весна!", присвячених 2 річниці повномасштабного вторгнення та 10 річниці війни в Україні. Про це у Telegram повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, пише УНН.

Друзі, цей тиждень особливий в історії України - 10 років з початку війни й 2 роки з початку повномасштабного вторгнення. Було дійсно важко знайти те художнє зображення, яке б передало саме ті почуття, що відчувають мільйони українців. Бо зараз важко, проте, треба триматись. І саме тому для марки, присвяченої цим датам, ми обрали тему "І буде весна", бо вона, як і наша перемога, обов’язково буде,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що на марці будуть 4 відомих фото, які нагадують про ці 10 років: протистояння озброєним зеленим оркам під час захоплення аеропорту "Бельбек" (2014), воїн у променях сонця на "Азовсталі", весілля медиків-волонтерів у знищеній будівлі в Харкові, руки піхотинця "Сніжка" за кілька сотень метрів від ворожих окопів на околиці Бахмута.

Нагадаємо

2 лютого, Укрпошта святкувала день народження - 30 років із дня заснування. На честь цієї події компанія випустила нову марку, присвячену подвигам поштовиків під час війни.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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