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"И будет весна": Укрпочта выпустит блок марок, посвященный 10 годовщине войны в Украине

"И будет весна": Укрпочта выпустит блок марок, посвященный 10 годовщине войны в Украине

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 10:32  •  2206 просмотра

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Укрпочта выпустит новый блок почтовых марок под названием "И будет весна", посвященный 10-й годовщине войны в Украине и 2-й годовщине полномасштабного вторжения россии.

Укрпочта выпустит новый почтовый блок марок "И будет весна!", посвященных 2 годовщине полномасштабного вторжения и 10 годовщине войны в Украине. Об этом в Telegram сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, пишет УНН.

Друзья, эта неделя особенная в истории Украины - 10 лет с начала войны и 2 года с начала полномасштабного вторжения. Было действительно трудно найти то художественное изображение, которое бы передало именно те чувства, которые испытывают миллионы украинцев. Потому что сейчас трудно, однако, надо держаться. И именно поэтому для марки, посвященной этим датам, мы выбрали тему "И будет весна", потому что она, как и наша победа, обязательно будет,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на марке будут 4 известных фото, которые напоминают об этих 10 годах: противостояние вооруженным зеленым оркам во время захвата аэропорта "Бельбек" (2014), воин в лучах солнца на "Азовстали", свадьба медиков-волонтеров в уничтоженном здании в Харькове, руки пехотинца "Снежка" за несколько сотен метров от вражеских окопов на окраине Бахмута.

Напомним

2 февраля, Укрпочта праздновала день рождения - 30 лет со дня основания. В честь этого события компания выпустила новую марку, посвященную подвигам почтовиков во время войны.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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"І буде весна": Укрпошта випустить блок марок, присвячений 10 річниці війни в Україні
"And there will be spring": Ukrposhta to issue a block of stamps dedicated to the 10th anniversary of the war in Ukraine
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"И будет весна": Укрпочта выпустит блок марок, посвященный 10 годовщине войны в Украине

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