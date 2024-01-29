Укрпошта представила марку до свого 30-річчя
Київ • УНН
2 лютого АТ “Укрпошта” святкуватиме день народження - 30 років із дня заснування. На честь цієї події компанія випустить нову марку, присвячену подвигам поштовиків під час війни.
У п'ятницю, 2 лютого, Укрпошта святкуватиме день народження - 30 років із дня заснування. На честь цієї події компанія випустить нову марку, присвячену подвигам поштовиків під час війни. Про це у Facebook повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, пише УНН.
2 лютого нам виповнюється 30 років. Такий вік, коли вже є і зрілість, і ще молодість, щоб досягати нових звершень. Зрозуміло, що, в умовах війни, святкування в стилі "веселий тусняк" буде недоречним. Тому цей ювілейний рік не про 1 святковий день, а про те, як ми змінимось протягом цього року і, повірте, новин про це буде багато вже незабаром,
Деталі
Смілянський наголосив, що клієнти Укрпошти - найважливіше надбання компанії, тож на день народження компанії треба слідкувати за новинами, адже у них буде можливість отримати подарунки.
Водночас гендиректор компанії додав, що й Укрпошту не можна залишати без подарунків. Він оголосив, що 2 лютого буде випуск нової марки в серії "Героїчні професії війни", яка присвячена поштовикам - "Укрпошта завжди поруч з вами".
Укрпошта перша приходить на звільнені території після ЗСУ, тому у новому блоці буде 2 марки "Укрпошта доставляє" та "ЗСУ перемагають", бо перше без другого неможливе,
Зазначається, що на марці зображена реальна, відома на півдні, автівка Укрпошти. Однак марка не зображає якусь конкретну особу.
У нас їх, героїв Укрпошти, тисячі. Протягом вже майже 2 років, після відряджень на Донеччину, Луганщину, Херсонщину, Харківщину, Запоріжжя, Сумщину чи інші важкі регіони, я часто знайомив вас з людьми, з якими маю честь працювати в одній команді. І ця марка про кожного з них. І про тих, хто під кулями доставляє пенсії та допомогу у прифронтових регіонах, і про тих, хто вранці, навіть після безсонних ночей та тривоги, прямує до відділення, автівки чи сортувального центру
Нагадаємо
Марка, присвячена загиблим захисникам України, під назвою "Вічна пам'ять", була визнана найкращою маркою минулого року. Крім того, найбільшою популярністю серед українців користувався поштовий блок із зображенням українських колядок у Києво-Печерській лаврі.
Укрпошта доставлятиме ліки на деокуповані та прифронтові території 04.01.24, 10:21 • 24559 переглядiв