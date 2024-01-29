Укрпочта представила марку к своему 30-летию
2 февраля АО "Укрпочта" будет праздновать день рождения - 30 лет со дня основания. В честь этого события компания выпустит новую марку, посвященную подвигам почтовиков во время войны.
россияне формируют усиление подразделений, которые на левом берегу Херсонщины - Гуменюк
Россия формирует подкрепление для подразделений на левом берегу Херсонской области после того, как они понесли большие потери, по словам украинских чиновников. В Крыму также наблюдается определенная активность по пополнению запасов российских войск.
На ВОТ россияне конфискуют имущество украинцев, которым не удалось вернуться домой - Федоров
российская федерация превращает оккупированные территории в гетто, куда украинцам опасно возвращаться домой. Иван Федоров отметил, что россия пропускает лишь 10% украинцев, которые пытаются посетить родственников.
Навсегда в истории нашего народа: Зеленский почтил память Героев Крут
В День памяти Героев Крут президент Владимир Зеленский почтил память погибших в борьбе за независимость Украины. Он возложил цветы к памятным знакам, подчеркнув, что все герои, которые пожертвовали собой ради свободы Украины, навсегда вошли в историю нации.
россияне ударили по Никополю, ранены двое молодых людей - ОВА
Никополь подвергся удару российской артиллерии, в результате чего пострадали двое молодых людей в возрасте 19 и 21 года. У одного из них серьезные осколочные ранения головы и грудной клетки, другой будет лечиться дома.
Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
Что предвещают звезды в период с 29 января по 4 февраля специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог.
Украинские бадминтонисты завоевали "серебро" и "бронзу" в смешанном парном разряде на турнире в Исландии
Украинские бадминтонисты Евгения Кантемир и Алексей Титов завоевали серебро в смешанном парном разряде на турнире "RSL Iceland International 2024" в Рейкьявике, а Полина Ткач и Вячеслав Яковлев стали бронзовыми призерами в этом же турнире.
Достройка ХАЭС сделает эту станцию мощнее Запорожской АЭС - министр энергетики
Герман Галущенко рассказал о планах о достройке ХАЭС, которое начнется в 2024 году. Планируется, что ХАЭС получит 4 новых энергоблока, в том числе 2 энергоблока по американской технологии AP1000. После завершения строительства Хмельницкая АЭС станет крупнейшей атомной станцией в Европе.
Незаконно удерживали иностранца и требовали у него деньги: трем столичным правоохранителям грозит до 12 лет за решеткой
ГБР завершило досудебное расследование в отношении трех киевских правоохранителей, которые незаконно удерживали гражданина Швейцарии и украинца в течение 6 дней в марте 2022 года.
Американские инспекторы предоставленного Украине оружия прибыли в Киев
Американские инспекторы прибыли в Киев для надзора и обеспечения подотчетности военной помощи, предоставляемой Украине со стороны США.