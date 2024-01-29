Укрпочта представила марку к своему 30-летию

В пятницу, 2 февраля, Укрпочта будет праздновать день рождения - 30 лет со дня основания. В честь этого события компания выпустит новую марку, посвященную подвигам почтовиков во время войны. Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, пишет УНН.

2 февраля нам исполняется 30 лет. Такой возраст, когда уже есть и зрелость, и еще молодость, чтобы достигать новых свершений. Понятно, что, в условиях войны, празднование в стиле "веселый тусняк" будет неуместным. Поэтому этот юбилейный год не про 1 праздничный день, а о том, как мы изменимся в течение этого года и, поверьте, новостей об этом будет много уже скоро, - говорится в сообщении.

Детали

Смелянский отметил, что клиенты Укрпочты - важнейшее достояние компании, поэтому на день рождения компании надо следить за новостями, ведь у них будет возможность получить подарки.

В то же время гендиректор компании добавил, что и Укрпочту нельзя оставлять без подарков. Он объявил, что 2 февраля будет выпуск новой марки в серии "Героические профессии войны", которая посвящена почтовикам - "Укрпочта всегда рядом с вами".

Укрпочта первая приходит на освобожденные территории после ВСУ, поэтому в новом блоке будет 2 марки "Укрпочта доставляет" и "ВСУ побеждают", потому что первое без второго невозможно, - сообщил Смелянский.

Отмечается, что на марке изображена реальная, известная на юге, машина Укрпочты. Однако марка не изображает какую-то конкретную личность.

У нас их, героев Укрпочты, тысячи. В течение уже почти 2 лет, после командировок в Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Харьковскую, Запорожскую, Сумскую или другие тяжелые регионы, я часто знакомил вас с людьми, с которыми имею честь работать в одной команде. И эта марка о каждом из них. И о тех, кто под пулями доставляет пенсии и помощь в прифронтовых регионах, и о тех, кто утром, даже после бессонных ночей и тревоги, направляется в отделение, машину или сортировочный центр - отметил Смелянский

Напомним

Марка, посвященная погибшим защитникам Украины, под названием "Вечная память", была признана лучшей маркой прошлого года. Кроме того, наибольшей популярностью среди украинцев пользовался почтовый блок с изображением украинских колядок в Киево-Печерской лавре.

Укрпочта будет доставлять лекарства на деоккупированные и прифронтовые территории