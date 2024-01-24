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"Тим, хто подарував країні 2023 рік і дарує кожен день 24-го": українці визначили найкращі марку та поштовий блок минулого року

"Тим, хто подарував країні 2023 рік і дарує кожен день 24-го": українці визначили найкращі марку та поштовий блок минулого року

Київ • УНН

 • 32329 перегляди

Марка, присвячена загиблим захисникам України, під назвою "Вічна пам'ять", була визнана найкращою маркою минулого року. Крім того, найбільшою популярністю серед українців користувався поштовий блок із зображенням українських колядок у Києво-Печерській лаврі.

"Вічна пам'ять". Найкращою маркою минулого року українці визнали ту, що була присвячена полеглим українським захисникам. Про це написав у своєму телеграм-каналі гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає УНН.

Результати конкурсів на кращу марку завжди непередбачувані, бо залежать від багатьох обставин, але головне, від настроїв українців саме в час опитування. І результат минулого року цілком зрозумілий – люди обрали марку, присвячену тим, хто загинув, захищаючи всіх нас. Тим, хто подарував країні 2023 рік і дарує кожен день 24-го.

– написав Смілянський.

Деталі

Як ескіз до поштової марки "Вічна пам’ять" була використана робота заслуженого художника України Олега  Шупляка "Журба". Зокрема, на екскізі зображений козак-бандурист, який схиляє голову над могилами побратимів.

Благодійну серію марок "Вічна Памʼять" випустили до Дня пам’яті 29 серпня. Цю серію Укрпошта створила, аби вшанувати подвиг українських воїнів, що боронять на фронті мирне життя громадян. За словами організаторів, кожні три гривні від продажу марки пішли на підтримку дітей героїв.

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Також "Укрпошта" провела й щорічне голосування на найкращий поштовий блок. Найбільше до душі українцям припали "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі" авторства Миколая Кочубея.

Поштовий блок, що закарбував насправді історичну подію – перше за довгі роки святкування Різдва за новим календарем, ще й у Києво-Печерський лаврі. Тож кращий поштовий блок – "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі". … Тепер у світі кажуть "be brave like Ukraine", що означає абсолютну сміливість. Завдяки ЗСУ і усім, хто наближає перемогу.

– написав Смілянський.
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Директор Укрпошти також зазначив, що українська "Carol of the Bells" звучить на Різдво в домівках на кожному континенті. Та важко знайти людину, яка б не знала, що ці колядки створені українцями.

Смілянський також анонсував вихід першої марки цього року, що має відбутися 2 лютого.

Допомога переселенцям: близько 70 тисяч продуктових наборів видано у хабах Попаснянської громади за рік, понад 50 тис. оформлено "Укрпоштою"07.01.24, 18:21 • 35422 перегляди

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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