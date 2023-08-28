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Завтра, до Дня пам’яті Захисників України, вийде нова поштова марка «Вічна Памʼять»

Завтра, до Дня пам’яті Захисників України, вийде нова поштова марка «Вічна Памʼять»

Київ • УНН

 • 629842 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. До Дня пам’яті 29 серпня Укрпошта випустить благодійну серію марок «Вічна Памʼять», аби вшанувати подвиг українських воїнів, що боронять на фронті мирне життя громадян. Кожні три гривні підуть на підтримку дітям героїв. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, пише УНН.

Деталі

"Зазвичай ми робимо все, щоб розпочати тиждень з позитивних новин та підняти Вам настрій нашими марками. Але цей тиждень особливий, і ми маємо памʼятати, завдяки кому можемо прокидатися та чекати гарних новин і в цивільному житті, і на фронті. Завдяки кому, вже за декілька днів, наші діти знову підуть до школи", - повідомив Смілянський.

Тому Укрпошта оголошує випуск марки «Вічна Памʼять». Вона буде випущена завтра, 29 серпня, до Дня пам’яті Захисників України. Смілянський зауважив, що започаткована у 2019 році, сьогодні вона набула ще глибшого змісту.

"Тепер ми вшановуємо памʼять героїв, які щодня виборюють свободу для всієї України та наше право на існування, як нації", - підкреслив він.

За словами гендиректора Укрпошти, команда довго не могла визначитись над напрямком благодійності цього випуску: зібрати на зброю, памʼятник чи музей загиблим героям.

"Але вирішили серцем. Є ті, для кого ці втрати найважчі - діти героїв. Якщо є найменше, що ми можемо зробити, щоб їх порадувати, передати трішки тепла та підтримки — ми зробимо саме це. Тому 3 гривні з кожного випуску знову підуть на добро", - повідомив Смілянський.

Cпецпогашення по всій країні відбудуться завтра, обов'язково враховуючи усі заходи безпеки. Відсьогодні марку та конверт можна передзамовити онлайн, а вже завтра - придбати у відділеннях Укрпошти.

"Дякую всій команді, і, звісно, українському художнику Олегу Шупляку, за роботу над цією маркою та за втілення такої важливої, але непростої, теми", - додав Смілянський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Україна - Мати": "Укрпошта" оголосила про випуск нової марки

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