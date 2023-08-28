Завтра, до Дня пам’яті Захисників України, вийде нова поштова марка «Вічна Памʼять»

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"Зазвичай ми робимо все, щоб розпочати тиждень з позитивних новин та підняти Вам настрій нашими марками. Але цей тиждень особливий, і ми маємо памʼятати, завдяки кому можемо прокидатися та чекати гарних новин і в цивільному житті, і на фронті. Завдяки кому, вже за декілька днів, наші діти знову підуть до школи", - повідомив Смілянський.

Тому Укрпошта оголошує випуск марки «Вічна Памʼять». Вона буде випущена завтра, 29 серпня, до Дня пам’яті Захисників України. Смілянський зауважив, що започаткована у 2019 році, сьогодні вона набула ще глибшого змісту.

"Тепер ми вшановуємо памʼять героїв, які щодня виборюють свободу для всієї України та наше право на існування, як нації", - підкреслив він.

За словами гендиректора Укрпошти, команда довго не могла визначитись над напрямком благодійності цього випуску: зібрати на зброю, памʼятник чи музей загиблим героям.

"Але вирішили серцем. Є ті, для кого ці втрати найважчі - діти героїв. Якщо є найменше, що ми можемо зробити, щоб їх порадувати, передати трішки тепла та підтримки — ми зробимо саме це. Тому 3 гривні з кожного випуску знову підуть на добро", - повідомив Смілянський.

Cпецпогашення по всій країні відбудуться завтра, обов'язково враховуючи усі заходи безпеки. Відсьогодні марку та конверт можна передзамовити онлайн, а вже завтра - придбати у відділеннях Укрпошти.

"Дякую всій команді, і, звісно, українському художнику Олегу Шупляку, за роботу над цією маркою та за втілення такої важливої, але непростої, теми", - додав Смілянський.

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