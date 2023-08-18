"Україна - Мати": "Укрпошта" оголосила про випуск нової марки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. “Укрпошта” сьогодні, 18 серпня, оголосила про випуск нової поштової марки “Україна — Мати”, приуроченої до Дня Незалежності України. Запустити її планують 24 серпня. Про це повідомив директор АТ “Укрпошти” Ігор Смілянський, пише УНН.
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“Сьогодні оголошуємо випуск марки „Україна — Мати“ до Дня Незалежності України саме у такому вигляді, як Ви бачите на фото. У випуску також маємо конверт „Перший день“, листівки та магніт „Україна-мати“. Марку, звісно, запустимо 24 серпня”, — написав він у Telegram.
За його словами, марку, випуск якої сьогодні оголосили, спочатку мала “більш жорстке зображення”. Деталі він не став повідомляти. Однак, повідомив, що марка створена українською художницею Зінаїдою Кубар.
“„Україна-мати“ в своєму новому образі — це про переосмислення минулого, про нову епоху для кожного українця та українки, і, враховуючи реакцію за поребриком, відповідь на „кієв за трі дня“”, — зазначив Смілянський.
Передзамовити від сьогодні марку можна на сайті “Укрпошти”, а придбати у відділеннях — з 24 серпня.
Доповнення
“Укрпошта” оголосила про продаж з 4 серпня нових поштових марок “Винищувачі зла”, яка присвячена літакам F-16.
Також “Укрпошта” планує запуститити поштові марки, які українці зможуть друкувати на власних принтерах.