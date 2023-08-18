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"Украина - Мать": "Укрпочта" объявила о выпуске новой марки

"Украина - Мать": "Укрпочта" объявила о выпуске новой марки

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. “Укрпочта” сегодня, 18 августа, объявила о выпуске новой почтовой марки “Украина — Мать”, приуроченной к Дню Независимости Украины. Запустить ее планируют 24 августа. Об этом сообщил директор АО “Укрпочты” Игорь Смелянский, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня объявляем выпуск марки „Украина — Мать“ к Дню Независимости Украины именно в таком виде, как Вы видите на фото. В выпуске также есть конверт „Первый день“, открытки и магнит „Украина-мать“. Марку, конечно, запустим 24 августа”, — написал он в Telegram.

По его словам, марка, выпуск которой сегодня объявили, изначально имела “более жесткое изображение”. Детали он не стал сообщать. Однако, сообщил, что марка создана украинской художницей Зинаидой Кубарь.

“„Украина-мать“ в своем новом образе — это о переосмыслении прошлого, о новой эпохе для каждого украинца и украинки, и, учитывая реакцию за поребриком, ответ на „киев за три дня“”, — отметил Смелянский.

Предзаказать с сегодняшнего дня марку можно на сайте “Укрпочты”, а приобрести в отделениях — с 24 августа.

Дополнение

“Укрпочта” объявила о продаже с 4 августа новых почтовых марок “Истребители зла”, которая посвящена самолётам F-16.

Также “Укрпочта” планирует запустить почтовые марки, которые украинцы смогут печатать на собственных принтерах.

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