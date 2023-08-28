Завтра, ко Дню памяти Защитников Украины, выйдет новая почтовая марка "Вечная Память"

Детали

"Обычно мы делаем все, чтобы начать неделю с позитивных новостей и поднять Вам настроение нашими марками. Но эта неделя особенная, и мы должны помнить, благодаря кому можем просыпаться и ждать хороших новостей и в гражданской жизни, и на фронте. Благодаря кому, уже через несколько дней, наши дети снова пойдут в школу", - сообщил Смелянский.

Поэтому Укрпочта объявляет выпуск марки «Вечная Память». Она будет выпущена завтра, 29 августа, ко Дню памяти Защитников Украины. Смелянский отметил, что начатая в 2019 году, сегодня она приобрела еще более глубокий смысл.

"Теперь мы чтим память героев, которые ежедневно борются за свободу для всей Украины и наше право на существование, как нации", - подчеркнул он.

По словам гендиректора Укрпочты, команда долго не могла определиться над направлением благотворительности этого выпуска: собрать на оружие, памятник или музей погибшим героям.

"Но решили сердцем. Есть те, для кого эти потери самые тяжелые - дети героев. Если есть самое малое, что мы можем сделать, чтобы их порадовать, передать немного тепла и поддержки — мы сделаем именно это. Поэтому 3 гривны с каждого выпуска снова пойдут на добро", - сообщил Смелянский.

Спецпогашения по всей стране состоятся завтра, обязательно учитывая все меры безопасности. С сегодняшнего дня марку и конверт можно предзаказать онлайн, а уже завтра - приобрести в отделениях Укрпочты.

"Спасибо всей команде, и, конечно, украинскому художнику Олегу Шупляку, за работу над этой маркой и за воплощение такой важной, но непростой, темы", - добавил Смелянский.

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