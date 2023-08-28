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Завтра, ко Дню памяти Защитников Украины, выйдет новая почтовая марка "Вечная Память"

Киев • УНН

 • 629839 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. К Дню памяти 29 августа Укрпочта выпустит благотворительную серию марок «Вечная Память», чтобы почтить подвиг украинских воинов, защищающих на фронте мирную жизнь граждан. Каждые три гривны пойдут на поддержку детям героев. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, пишет УНН.

Детали

"Обычно мы делаем все, чтобы начать неделю с позитивных новостей и поднять Вам настроение нашими марками. Но эта неделя особенная, и мы должны помнить, благодаря кому можем просыпаться и ждать хороших новостей и в гражданской жизни, и на фронте. Благодаря кому, уже через несколько дней, наши дети снова пойдут в школу", - сообщил Смелянский.

Поэтому Укрпочта объявляет выпуск марки «Вечная Память». Она будет выпущена завтра, 29 августа, ко Дню памяти Защитников Украины. Смелянский отметил, что начатая в 2019 году, сегодня она приобрела еще более глубокий смысл.

"Теперь мы чтим память героев, которые ежедневно борются за свободу для всей Украины и наше право на существование, как нации", - подчеркнул он.

По словам гендиректора Укрпочты, команда долго не могла определиться над направлением благотворительности этого выпуска: собрать на оружие, памятник или музей погибшим героям.

"Но решили сердцем. Есть те, для кого эти потери самые тяжелые - дети героев. Если есть самое малое, что мы можем сделать, чтобы их порадовать, передать немного тепла и поддержки — мы сделаем именно это. Поэтому 3 гривны с каждого выпуска снова пойдут на добро", - сообщил Смелянский.

Спецпогашения по всей стране состоятся завтра, обязательно учитывая все меры безопасности. С сегодняшнего дня марку и конверт можно предзаказать онлайн, а уже завтра - приобрести в отделениях Укрпочты.

"Спасибо всей команде, и, конечно, украинскому художнику Олегу Шупляку, за работу над этой маркой и за воплощение такой важной, но непростой, темы", - добавил Смелянский.

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