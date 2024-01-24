"Тем, кто подарил стране 2023 год и дарит каждый день 24-го": украинцы определили лучшие марку и почтовый блок прошлого года

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
  •  37463 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
  •  61356 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
  •  87472 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
  •  103039 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Эксклюзив
Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
  •  136328 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

Эксклюзив
Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
  •  156002 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

Эксклюзив
Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  144595 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

Эксклюзив
Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
23 январь 2024, 15:57  •  142121 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

Эксклюзив
В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  156267 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

Эксклюзив
Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  157519 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
"Тем, кто подарил стране 2023 год и дарит каждый день 24-го": украинцы определили лучшие марку и почтовый блок прошлого года

"Тем, кто подарил стране 2023 год и дарит каждый день 24-го": украинцы определили лучшие марку и почтовый блок прошлого года

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 16:26  •  14633 просмотра

Read in English

Марка, посвященная погибшим защитникам Украины, под названием "Вечная память", была признана лучшей маркой прошлого года. Кроме того, наибольшей популярностью среди украинцев пользовался почтовый блок с изображением украинских колядок в Киево-Печерской лавре.

"Вечная память". Лучшей маркой прошлого года украинцы признали ту, которая была посвящена павшим украинским защитникам. Об этом написал в своем телеграмм-канале гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает УНН.

Результаты конкурсов на лучшую марку всегда непредсказуемы, потому что зависят от многих обстоятельств, но главное, от настроений украинцев именно во время опроса. И результат прошлого года вполне понятен - люди выбрали марку, посвященную тем, кто погиб, защищая всех нас. Тем, кто подарил стране 2023 год и дарит каждый день 24-го.

- написал Смелянский.

Детали

В качестве эскиза к почтовой марке "Вечная память" была использована работа заслуженного художника Украины Олега  Шупляка "Журба". В частности, на экскизе изображен казак-бандурист, который склоняет голову над могилами собратьев.

Благотворительную серию марок "Вечная Память" выпустили к Дню памяти 29 августа. Эту серию Укрпочта создала, чтобы почтить подвиг украинских воинов, защищающих на фронте мирную жизнь граждан. По словам организаторов, каждые три гривны от продажи марки пошли на поддержку детей героев.

Image

Также "Укрпочта" провела и ежегодное голосование на лучший почтовый блок. Больше всего по душе украинцам пришлись "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре" авторства Николая Кочубея.

Почтовый блок, запечатлевший на самом деле историческое событие - первое за долгие годы празднование Рождества по новому календарю, еще и в Киево-Печерской лавре. Поэтому лучший почтовый блок - "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре". ... Теперь в мире говорят "be brave like Ukraine", что означает абсолютную смелость. Благодаря ВСУ и всем, кто приближает победу.

- написал Смелянский.
Image

Директор Укрпочты также отметил, что украинская "Carol of the Bells" звучит на Рождество в домах на каждом континенте. И трудно найти человека, который бы не знал, что эти колядки созданы украинцами.

Смелянский также анонсировал выход первой марки этого года, который должен состояться 2 февраля.

Помощь переселенцам: около 70 тысяч продуктовых наборов выдано в хабах Попаснянской громады за год, более 50 тыс. оформлено "Укрпочтой"07 январь 2024, 16:21 • 34101 просмотр

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Общество
"Тим, хто подарував країні 2023 рік і дарує кожен день 24-го": українці визначили найкращі марку та поштовий блок минулого року
"To those who gave the country 2023 and give every day of the 24th": Ukrainians named the best stamp and postage block of the past year
Новости по теме

"Тем, кто подарил стране 2023 год и дарит каждый день 24-го": украинцы определили лучшие марку и почтовый блок прошлого года

Марка, посвященная погибшим защитникам Украины, под названием "Вечная память", была признана лучшей маркой прошлого года. Кроме того, наибольшей популярностью среди украинцев пользовался почтовый блок с изображением украинских колядок в Киево-Печерской лавре.

Общество •   •  14633 просмотра
"Тем, кто подарил стране 2023 год и дарит каждый день 24-го": украинцы определили лучшие марку и почтовый блок прошлого года

Херсон под российским обстрелом: в городе раздаются взрывы

российские оккупационные войска обстреливают Херсон. Несколько взрывов прогремели в Днепровском районе города

Война •   •  13517 просмотра
Херсон под российским обстрелом: в городе раздаются взрывы

Некачественное проектирование: в КГГА назвали предварительные причины деформации тоннеля "синей ветки" метро

Деформация тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве была вызвана некачественным проектированием и строительными работами, согласно предварительным выводам.

Общество •   •  12034 просмотра
Некачественное проектирование: в КГГА назвали предварительные причины деформации тоннеля "синей ветки" метро

Сотрудничество с Holtec поможет Украине экспортировать ядерные технологии - Президент "Энергоатома"

НАЭК "Энергоатом" создает в Украине хаб ядерных технологий, который будет производить оборудование для малых модульных реакторов и сможет экспортировать эти технологии на международный рынок. Этот шаг будет способствовать послевоенному восстановлению Украины и повышению конкурентоспособности украинской ядерной отрасли.

Экономика •   •  11190 просмотра
Сотрудничество с Holtec поможет Украине экспортировать ядерные технологии - Президент "Энергоатома"

Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных: ГУР о катастрофе российского Ил-76

В ГУР добавили, что посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена.

Война •   •  13799 просмотра
Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных: ГУР о катастрофе российского Ил-76

Количество вирусов гриппа А и В в Украине начинает конкурировать с Covid-19 - Минздрав

Заболеваемость гриппом А и В в Украине растет быстрее, чем в предыдущие годы, конкурируя с темпами распространения Covid-19. Однако эпидемиологическая ситуация остается под контролем и пока не требует введения противоэпидемических мероприятий на национальном уровне.

Здоровье •   •  10468 просмотра
Количество вирусов гриппа А и В в Украине начинает конкурировать с Covid-19 - Минздрав

ГУР о катастрофе российского Ил-76: достоверной информации, кто был на борту и в каком количестве, нет

В разведке отметили, что сегодня должен был состояться обмен пленными, который не состоялся. По утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

Война •   •  14980 просмотра
ГУР о катастрофе российского Ил-76: достоверной информации, кто был на борту и в каком количестве, нет

Польское правительство хочет подписать с Украиной соглашение по транзиту агропродукции

Польское правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском планирует заключить соглашение с Украиной о транзите сельскохозяйственной продукции.

Экономика •   •  16810 просмотра
Польское правительство хочет подписать с Украиной соглашение по транзиту агропродукции

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Украина будет предоставлять приоритет кандидатам, которые лучше всего будут представлять украинские вопросы на выборах нового Генерального секретаря Совета Европы. Потенциальные механизмы всеобъемлющей компенсации и создание трибунала по преступлению агрессии являются одними из ключевых вопросов, которые вызывают беспокойство.

Политика •   •  61356 просмотра
Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Из-за непогоды обесточены 83 населенных пункта на Львовщине

Из-за непогоды во Львовской области обесточены 83 населенных пункта, из них 48 полностью и 35 частично. Продолжаются восстановительные работы, над которыми работает 18 бригад "Львовоблэнерго".

Общество •   •  14822 просмотра
Из-за непогоды обесточены 83 населенных пункта на Львовщине