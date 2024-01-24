"Тем, кто подарил стране 2023 год и дарит каждый день 24-го": украинцы определили лучшие марку и почтовый блок прошлого года

"Вечная память". Лучшей маркой прошлого года украинцы признали ту, которая была посвящена павшим украинским защитникам. Об этом написал в своем телеграмм-канале гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает УНН.

Результаты конкурсов на лучшую марку всегда непредсказуемы, потому что зависят от многих обстоятельств, но главное, от настроений украинцев именно во время опроса. И результат прошлого года вполне понятен - люди выбрали марку, посвященную тем, кто погиб, защищая всех нас. Тем, кто подарил стране 2023 год и дарит каждый день 24-го. - написал Смелянский.

Детали

В качестве эскиза к почтовой марке "Вечная память" была использована работа заслуженного художника Украины Олега Шупляка "Журба". В частности, на экскизе изображен казак-бандурист, который склоняет голову над могилами собратьев.

Благотворительную серию марок "Вечная Память" выпустили к Дню памяти 29 августа. Эту серию Укрпочта создала, чтобы почтить подвиг украинских воинов, защищающих на фронте мирную жизнь граждан. По словам организаторов, каждые три гривны от продажи марки пошли на поддержку детей героев.

Также "Укрпочта" провела и ежегодное голосование на лучший почтовый блок. Больше всего по душе украинцам пришлись "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре" авторства Николая Кочубея.

Почтовый блок, запечатлевший на самом деле историческое событие - первое за долгие годы празднование Рождества по новому календарю, еще и в Киево-Печерской лавре. Поэтому лучший почтовый блок - "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре". ... Теперь в мире говорят "be brave like Ukraine", что означает абсолютную смелость. Благодаря ВСУ и всем, кто приближает победу. - написал Смелянский.

Директор Укрпочты также отметил, что украинская "Carol of the Bells" звучит на Рождество в домах на каждом континенте. И трудно найти человека, который бы не знал, что эти колядки созданы украинцами.

Смелянский также анонсировал выход первой марки этого года, который должен состояться 2 февраля.

Помощь переселенцам: около 70 тысяч продуктовых наборов выдано в хабах Попаснянской громады за год, более 50 тыс. оформлено "Укрпочтой"