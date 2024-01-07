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Помощь переселенцам: около 70 тысяч продуктовых наборов выдано в хабах Попаснянской громады за год, более 50 тыс. оформлено "Укрпочтой"

Киев  •  УНН

07 январь 2024, 16:21  •  15010 просмотра

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Около 70 тыс. продуктовых наборов было роздано переселенцам Попаснянской громады. Также сообщается об отправке более 55 тыс. по Укрпочте. Также предметами первой необходимости помогали Международная организация по миграции (МОМ), благотворительный фонд "Право на защиту" и другие.

Более 4 000 пищевых пакетов поступили в течение года от благотворителей. От Международной организации по миграции 336 семей получили матрасы, стулья, посуду, одеяла, комплекты постельного белья. А также - 1 600 наборов личной гигиены. Об передает Луганская ОГА и сообщает УНН.

Около 70 тысяч продуктовых наборов выдано в трех хабах Попаснянской громады в 2023 году (...) Через АО "Укрпочта" за 2023 год было оформлено на отправку еще 55 035 продуктовых наборов 

- говорится в сообщении.

Детали

В хабе в Харькове, для 3 456 зарегистрированных внутренне перемещенных лиц предоставлено 18 292 продуктовых набора от государства.

Также сообщается, что от Международной организации по миграции 336 семей получили матрасы, стулья, посуду, одеяла, комплекты постельного белья. Кроме того: 1 600 наборов личной гигиены.

В течение года от благотворителей поступили 4 000 пищевых пакетов.

В гуманитарном центре в Новомосковске зарегистрировано  2 918 ВПЛ из Луганской области, - Им помогли 23 309 продуктовыми наборами от государства, 2 767 наборами гигиены и т.д.

В Черкассах зарегистрировано 3 360 переселенцев и выдано 23 476 пищевых наборов.

Дополнение

От Международной организации по миграции получили помощь в виде матрасов, постельного белья, одеял, - 857 семей. От благотворительного фонда "Право на защиту",  - 590 семей. Также 1 127 семьям предоставлены гигиенические наборы от МОМ.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Общество
Допомога переселенцям: близько 70 тисяч продуктових наборів видано у хабах Попаснянської громади за рік, понад 50 тис. оформлено "Укрпоштою"
Assistance to IDPs: about 70 thousand food parcels distributed in the hubs of the Popasna community over the year, more than 50 thousand delivered by Ukrposhta
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Помощь переселенцам: около 70 тысяч продуктовых наборов выдано в хабах Попаснянской громады за год, более 50 тыс. оформлено "Укрпочтой"

Около 70 тыс. продуктовых наборов было роздано переселенцам Попаснянской громады. Также сообщается об отправке более 55 тыс. по Укрпочте. Также предметами первой необходимости помогали Международная организация по миграции (МОМ), благотворительный фонд "Право на защиту" и другие.

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