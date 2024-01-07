Помощь переселенцам: около 70 тысяч продуктовых наборов выдано в хабах Попаснянской громады за год, более 50 тыс. оформлено "Укрпочтой"
Киев • УНН
Около 70 тыс. продуктовых наборов было роздано переселенцам Попаснянской громады. Также сообщается об отправке более 55 тыс. по Укрпочте. Также предметами первой необходимости помогали Международная организация по миграции (МОМ), благотворительный фонд "Право на защиту" и другие.
Более 4 000 пищевых пакетов поступили в течение года от благотворителей. От Международной организации по миграции 336 семей получили матрасы, стулья, посуду, одеяла, комплекты постельного белья. А также - 1 600 наборов личной гигиены. Об передает Луганская ОГА и сообщает УНН.
Около 70 тысяч продуктовых наборов выдано в трех хабах Попаснянской громады в 2023 году (...) Через АО "Укрпочта" за 2023 год было оформлено на отправку еще 55 035 продуктовых наборов
Детали
В хабе в Харькове, для 3 456 зарегистрированных внутренне перемещенных лиц предоставлено 18 292 продуктовых набора от государства.
Также сообщается, что от Международной организации по миграции 336 семей получили матрасы, стулья, посуду, одеяла, комплекты постельного белья. Кроме того: 1 600 наборов личной гигиены.
В течение года от благотворителей поступили 4 000 пищевых пакетов.
В гуманитарном центре в Новомосковске зарегистрировано 2 918 ВПЛ из Луганской области, - Им помогли 23 309 продуктовыми наборами от государства, 2 767 наборами гигиены и т.д.
В Черкассах зарегистрировано 3 360 переселенцев и выдано 23 476 пищевых наборов.
Дополнение
От Международной организации по миграции получили помощь в виде матрасов, постельного белья, одеял, - 857 семей. От благотворительного фонда "Право на защиту", - 590 семей. Также 1 127 семьям предоставлены гигиенические наборы от МОМ.
Помощь переселенцам: около 70 тысяч продуктовых наборов выдано в хабах Попаснянской громады за год, более 50 тыс. оформлено "Укрпочтой"
Около 70 тыс. продуктовых наборов было роздано переселенцам Попаснянской громады. Также сообщается об отправке более 55 тыс. по Укрпочте. Также предметами первой необходимости помогали Международная организация по миграции (МОМ), благотворительный фонд "Право на защиту" и другие.
Украина заинтересована в размещении производства ведущих японских компаний на своей территории - Шмыгаль
Украина стремится разместить у себя производства ведущих японских компаний, стремясь укрепить экономические связи с Японией, о чем говорили премьер-министр Шмыгаль и министр иностранных дел Камикава.
Китай вводит санкции против пяти производителей оружия из США
Китай накладывает санкции на американские фирмы за продажу оружия Тайваню, призывая придерживаться принципа "единого Китая" на фоне роста напряженности в преддверии выборов на Тайване.
ДТП с пострадавшими на Львовщине: на трассе Киев - Чоп организовано реверсное движение
Авария произошла на трассе Киев-Чоп, обошлось без жертв; организовано реверсное движение. Полиция реагирует на ситуацию, объезд был организован.
Япония выделила Украине 37 млн долларов на системы обнаружения БПЛА
Япония пообещала выделить $37 млн на систему обнаружения БПЛА для поддержки Украины, а также дополнительную помощь в энергетическом оборудовании.
Над военными полигонами Бундесвера, где тренируются украинцы, обнаружены летающие объекты: существует вероятность, что это разведка рф
Над немецкими военными полигонами, где тренируются украинские войска, часто замечают беспилотники, которыми, как подозревают, управляют российские разведчики; Германия пока не подтвердила эти подозрения.
Желтый уровень опасности: жителей Киевщины предупреждают о гололедице
В Киевской области 8 января ожидается гололедица, объявлен желтый уровень опасности. Из-за снега и гололеда ожидаются перебои в движении транспорта.
Надаль из-за травмы вынужден отказался от участия в Australian Open-2024
Рафаэль Надаль снимается с Открытого чемпионата Австралии 2024 года из-за мышечной травмы, полученной в Брисбене.
Курс может не быть стабильным, но Нацбанк сгладит опасные колебания - глава НБУ
Глава НБУ Пышный обещает, что Национальный банк будет противодействовать экстремальным колебаниям для поддержания стабильности обменного курса, несмотря на потенциальные колебания гривны в 2024 году.
Силы Обороны "Юга" уничтожили вражеский пункт управления БПЛА
В Херсоне украинские военные уничтожили российский центр управления беспилотниками, катер и зенитную установку, по сообщению оперативного командования "Юг", потери противника составили 8 человек.