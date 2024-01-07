Допомога переселенцям: близько 70 тисяч продуктових наборів видано у хабах Попаснянської громади за рік, понад 50 тис. оформлено "Укрпоштою"
Київ • УНН
Близько 70 тис. продуктових наборів було роздано переселенцям Попаснянської громади. Також повідомляється про відправку понад 55 тис. Укрпоштою. Також предметами першої необхідності допомагали Міжнародна організація з міграції (МОМ), благодійний фонд "Право на захист" та інші.
Понад 4 000 харчових пакунків надійшли впродовж року від благодійників. Від Міжнародної організації з міграції 336 сімей отримали матраци, стільці, посуд, ковдри, комплекти постільної білизни. А також – 1 600 наборів особистої гігієни. Про передає Луганська ОВА та повідомляє УНН.
Близько 70 тисяч продуктових наборів видано у трьох хабах Попаснянської громади у 2023 році (..) Через АТ "Укрпошта" за 2023 рік було оформлено на відправку ще 55 035 продуктових наборів
Деталі
У хабі в Харкові, для 3 456 зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб надано 18 292 продуктових набори від держави.
Також повідомляється, що від Міжнародної організації з міграції 336 сімей отримали матраци, стільці, посуд, ковдри, комплекти постільної білизни. Окрім того: 1 600 наборів особистої гігієни.
Впродовж року від благодійників надійшли 4 000 харчових пакунків.
У гуманітарному осередку в Новомосковську зареєстровано 2 918 ВПО з Луганської області, - Їм допомогли 23 309 продуктовими наборами від держави, 2 767 наборами гігієни тощо.
У Черкасах зареєстровано 3 360 переселенців та видано 23 476 харчових наборів.
Доповнення
Від Міжнародної організації з міграції одержали допомогу у вигляді матраців, постільної білизни, ковдр, - 857 сімей. Від благодійного фонду "Право на захист", – 590 сімей. Також 1 127 сім’ям надані гігієнічні набори від МОМ.