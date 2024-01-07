Допомога переселенцям: близько 70 тисяч продуктових наборів видано у хабах Попаснянської громади за рік, понад 50 тис. оформлено "Укрпоштою"

ukenru
29 березня, 17:57 • 114269 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 137460 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 131972 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 170085 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 145291 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 136203 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 146973 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 147072 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 396562 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172629 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.2 м/с
55 %
748 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 45216 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 39372 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 44613 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 50468 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 50062 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 246198 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 396573 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 449903 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 457618 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 366350 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 137469 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 134478 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 128474 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 102415 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 110861 перегляди
Актуальне
Допомога переселенцям: близько 70 тисяч продуктових наборів видано у хабах Попаснянської громади за рік, понад 50 тис. оформлено "Укрпоштою"

Допомога переселенцям: близько 70 тисяч продуктових наборів видано у хабах Попаснянської громади за рік, понад 50 тис. оформлено "Укрпоштою"

Київ • УНН

 • 35422 перегляди

Близько 70 тис. продуктових наборів було роздано переселенцям Попаснянської громади. Також повідомляється про відправку понад 55 тис. Укрпоштою. Також предметами першої необхідності допомагали Міжнародна організація з міграції (МОМ), благодійний фонд "Право на захист" та інші.

Понад 4 000 харчових пакунків надійшли впродовж року від благодійників. Від Міжнародної організації з міграції 336 сімей отримали матраци, стільці, посуд, ковдри, комплекти постільної білизни. А також – 1 600 наборів особистої гігієни. Про передає Луганська ОВА та повідомляє УНН.

Близько 70 тисяч продуктових наборів видано у трьох хабах Попаснянської громади у 2023 році (..) Через АТ "Укрпошта" за 2023 рік було оформлено на відправку ще 55 035 продуктових наборів 

– ідеться у повідомленні.

Деталі

У хабі в Харкові, для 3 456 зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб надано 18 292 продуктових набори від держави.

Також повідомляється, що від Міжнародної організації з міграції 336 сімей отримали матраци, стільці, посуд, ковдри, комплекти постільної білизни. Окрім того: 1 600 наборів особистої гігієни.

Впродовж року від благодійників надійшли 4 000 харчових пакунків.

У гуманітарному осередку в Новомосковську зареєстровано  2 918 ВПО з Луганської області, - Їм допомогли 23 309 продуктовими наборами від держави, 2 767 наборами гігієни тощо.

У Черкасах зареєстровано 3 360 переселенців та видано 23 476 харчових наборів.

Доповнення

Від Міжнародної організації з міграції одержали допомогу у вигляді матраців, постільної білизни, ковдр, - 857 сімей. Від благодійного фонду "Право на захист",  – 590 сімей. Також 1 127 сім’ям надані гігієнічні набори від МОМ.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,078.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,847.42