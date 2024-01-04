Укрпочта будет доставлять лекарства на деоккупированные и прифронтовые территории
Киев • УНН
С 1 февраля Укрпочта начнет продавать лекарства в деоккупированных и прифронтовых районах в рамках новой инициативы. Цель услуги - улучшить доступ к лекарствам в этих регионах.
"Укрпочте" разрешат продажу лекарственных средств в почтовых отделениях на деоккупированных и прифронтовых территориях. Пилотный проект под названием "Укрпочта-Лекарства" стартует с 1 февраля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Детали
Для того, чтобы доставлять медикаменты на деоккупированные и прифронтовые территории АО "Укрпочта" получит лицензию на продажу лекарственных средств в существующих почтовых стационарных или мобильных отделениях.
Как отмечают в Минреинтеграции, такая возможность позволит решить проблему доступных лекарств на всей территории Украины уже в первой половине 2024 года.
Для этого предварительно продолжается поиск надлежащего помещения для открытия первого лицензированного склада в Киеве. Также сейчас проходит набор фармацевтов, ведь отпускать нерецептурные и рецептурные лекарства имеет право только специалист.
Кроме того, планируется внедрение горячей линии для оформления запросов от граждан. Пилотный запуск проекта планируется с 1 февраля.
"Граждане ждут наших решений. Часто из-за боевых действий и постоянных вражеских обстрелов наши люди лишены доступа к самому необходимому, в частности лекарствам. Я благодарю всех, кто занимается проблемами людей на прифронтовых территориях. Для них это очень важно", - подчеркнула министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук Ирина Верещук.
Трансплантации будут финансироваться через программу медицинских гарантий - Минздрав25.12.23, 14:42 • 26188 просмотров