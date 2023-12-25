Трансплантации будут финансироваться через программу медицинских гарантий - Минздрав

С января 2024 года трансплантация органов и костного мозга будут финансироваться Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) в рамках Программы медицинских гарантий, сообщили в Минздраве Украины в понедельник, пишет УНН.

В Минздраве называют это важным шагом как для министерства, так и для всей отрасли.

Последние годы, даже несмотря на войну, отрасль трансплантации начала демонстрировать очень положительную динамику. В Украине пересаживают почки, печень, сердце, легкие, поджелудочную железу. За 12 месяцев 2023 года проведено 507 трансплантаций. Это больше, чем за прошлый год. Экспериментальный проект, запущенный министерством, оказался успешным. За это время удалось наладить процессы и выстроить соответствующую инфраструктуру. Мы немало сделали, чтобы отрасль окрепла. Время двигаться дальше. С 2024 года финансирование трансплантации будет происходить через программу медицинских гарантий. Задачи на перспективу - увеличение количества больниц, диагностирующих смерть мозга, развитие базы доноров костного мозга и совершенствование работы центров трансплантации - отмечает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Для центров трансплантации Национальной службой здоровья сформированы два отдельных пакета: первый - предусматривает финансирование органной трансплантации, второй - покрытие пересадок костного мозга. Как отмечается, государство одновременно будет обеспечивать как лабораторное, так и послеоперационное сопровождение пациентов. Поэтому они продолжат абсолютно бесплатно получать полный объем необходимой помощи и вмешательств.

С другой стороны, для медучреждений, которые проводят пересадки анатомических материалов, как отмечается, предусмотрен простой, понятный и прозрачный алгоритм перехода из пилотного проекта Минздрава в Программу медицинских гарантий НСЗУ. Все поставщики услуг, которые приобщены к функционированию системы трансплантации сейчас, законтрактуются НСЗУ и продолжат постоянную работу в следующем году.

Как сообщается, все операции по трансплантации будут оплачены государством. Независимо от их количества. Ведь, по сравнению с 2023 годом, правительство увеличило на 16 миллиардов бюджет Программы медицинских гарантий. В 2024 году он составит почти 159 миллиардов гривен.

При этом тарифы на пересадку органов - не изменятся. Сейчас определена такая стоимость услуг:

пересадка легких - около 2,6 миллиона гривен,

трансплантация сердца - более 2 миллионов гривен,

пересадка печени - около 1,5 миллиона гривен,

трансплантация почки - около 800 тысяч гривен,

пересадка гемопоэтических стволовых клеток - до 2,5 миллионов гривен.

В Украине одобрено создание системы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток