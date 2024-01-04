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Укрпошта доставлятиме ліки на деокуповані та прифронтові території

Укрпошта доставлятиме ліки на деокуповані та прифронтові території

Київ • УНН

 • 24559 перегляди

З 1 лютого Укрпошта почне продавати ліки в деокупованих та прифронтових районах в рамках нової ініціативи. Послуга має на меті покращити доступ до ліків у цих регіонах.

"Укрпошті" дозволять продаж лікарських засобів в поштових відділеннях на деокупованих та прифронтових територіях. Пілотний проект з назвою "Укрпошта-Ліки" стартує з 1 лютого. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Деталі 

Для того, щоб доставляти медикаменти на деокуповані та прифронтові території АТ "Укрпошта" отримає ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях. 

Як зазначають у Мінреінтеграції,  така можливість дозволить розв’язати проблему доступних ліків на всій території України вже у першій половині 2024 року. 

Для цього попередньо триває пошук належного приміщення для відкриття першого ліцензованого складу у Києві.  Також наразі проходить набір фармацевтів, адже відпускати нерецептурні та рецептурні ліки має право лише спеціаліст.  

Крім того, планується впровадження гарячої лінії для оформлення запитів від громадян. Пілотний запуск проєкту планується з 1 лютого. 

 "Громадяни чекають на наші рішення. Часто через бойові дії та постійні ворожі обстріли наші люди позбавлені доступу до найнеобхіднішого, зокрема ліків. Я дякую всім, хто опікується проблемами людей на прифронтових територіях. Для них це дуже важливо", – наголосила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук Ірина Верещук.

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Тетяна Краєвська

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