Укрпошта доставлятиме ліки на деокуповані та прифронтові території

"Укрпошті" дозволять продаж лікарських засобів в поштових відділеннях на деокупованих та прифронтових територіях. Пілотний проект з назвою "Укрпошта-Ліки" стартує з 1 лютого. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Для того, щоб доставляти медикаменти на деокуповані та прифронтові території АТ "Укрпошта" отримає ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях.

Як зазначають у Мінреінтеграції, така можливість дозволить розв’язати проблему доступних ліків на всій території України вже у першій половині 2024 року.

Для цього попередньо триває пошук належного приміщення для відкриття першого ліцензованого складу у Києві. Також наразі проходить набір фармацевтів, адже відпускати нерецептурні та рецептурні ліки має право лише спеціаліст.

Крім того, планується впровадження гарячої лінії для оформлення запитів від громадян. Пілотний запуск проєкту планується з 1 лютого.

"Громадяни чекають на наші рішення. Часто через бойові дії та постійні ворожі обстріли наші люди позбавлені доступу до найнеобхіднішого, зокрема ліків. Я дякую всім, хто опікується проблемами людей на прифронтових територіях. Для них це дуже важливо", – наголосила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук Ірина Верещук.

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