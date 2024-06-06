Рада разрешила Госспецсвязи во время военного положения покупать дроны и РЭБ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-strategicheskikh-otraslei-promishlennosti-ukrainiМинистерство стратегических отраслей промышленности Украины
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  12469 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  33680 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
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Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  51080 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
  •  79410 просмотра

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
  •  81800 просмотра

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
  •  120066 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

Эксклюзив
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5 июня 2024, 09:53  •  117537 просмотра

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Эксклюзив
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
5 июня 2024, 08:51  •  114095 просмотра

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Рада разрешила Госспецсвязи во время военного положения покупать дроны и РЭБ

Верховная Рада разрешила Государственной службе специальной связи закупать беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы и боеприпасы для нужд Сил обороны во время военного положения.

Война •   •  6714 просмотра
Рада разрешила Госспецсвязи во время военного положения покупать дроны и РЭБ

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Служба безопасности Украины должна ввести санкции в отношении компаний Сергея Грозы и Владимира Науменко, которые сотрудничают с подпавшими под санкции предприятиями с российскими корнями.

Экономика •   •  22530 просмотра
Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

"Мирных переговоров там еще не будет" - Шольц о швейцарском Саммите мира в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался об ожиданиях относительно конференции по миру в Украине, которая пройдет в Швейцарии в середине июня.

Война •   •  8225 просмотра
"Мирных переговоров там еще не будет" - Шольц о швейцарском Саммите мира в Украине

"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне скандала

"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне возмущения общественности, заявляя, что тендер был подготовлен ранее, когда “энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей”.

Общество •   •  6712 просмотра
"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне скандала

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области.

Общество •   •  33781 просмотра
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности

Год назад российские оккупанты намеренно взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции, нанеся значительный ущерб и приведя к человеческим жертвам, и Украина работает над привлечением россии к ответственности за этот и другие военные преступления.

Война •   •  8326 просмотра
Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

По мнению юриста, должностные лица Национального банка, принявшие решение о незаконной ликвидации банка "Конкорд" должны быть привлечены к ответственности.

Экономика •   •  36125 просмотра
Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

российские войска продолжают обстреливать гражданские районы Черниговщины: за сутки зафиксировано 33 взрыва

россия продолжает террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в приграничной зоне Украины, нанося удары из различного оружия по Черниговской области.

Война •   •  8689 просмотра
российские войска продолжают обстреливать гражданские районы Черниговщины: за сутки зафиксировано 33 взрыва

Все больше российских солдат критикуют собственных командиров и демонстрируют панические настроения-ГУР

Все больше и больше российских солдат на фронте критикуют своих собственных командиров и проявляют панические настроения из-за стычек с украинскими войсками и становятся свидетелями эффективности украинского оружия.

Война •   •  9370 просмотра
Все больше российских солдат критикуют собственных командиров и демонстрируют панические настроения-ГУР

Шольц обосновал разрешение на использование немецкого оружия на территории россии

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в защиту своего разрешения на использование немецкого оружия на территории России в войне рф против Украины.

Война •   •  12160 просмотра
Шольц обосновал разрешение на использование немецкого оружия на территории россии