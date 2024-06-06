Рада разрешила Госспецсвязи во время военного положения покупать дроны и РЭБ

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который позволяет Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины во время военного положения осуществлять закупку дронов и боеприпасов к ним, ребов для нужд Сил обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко и карточку законопроекта №11144.

Рада разрешила Госспецсвязи во время военного положения осуществлять закупку дронов, ребов, боеприпасов (для дронов) для нужд обороны. За - 275, - сообщил Гончаренко.

Детали

Согласно законопроекту, в течение действия военного положения Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины имеет право осуществлять закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня, боеприпасов (которые используют с беспилотными системами) и их составных частей для собственных нужд и потребностей других составляющих Сил обороны и их передачу составным Силам обороны.

Напомним

В ноябре прошлого года Совет поддержал законопроект о перенаправлении так называемого военного НДФЛ с зарплат военных из местных бюджетов в госбюджет.

По его словам, с 1 января и до 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение, "военное НДФЛ" распределяется в таких пропорциях:

45% - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины на дроны (прогноз 43+ млрд грн)

45% - Минстратегпром для развертывания производства боеприпасов и оружия (43+ млрд грн)

10% - распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ (около 10 млрд).