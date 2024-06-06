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Рада дозволила Держспецзв’язку під час воєнного стану купувати дрони та РЕБ

Рада дозволила Держспецзв’язку під час воєнного стану купувати дрони та РЕБ

Київ • УНН

 • 18150 перегляди

Верховна Рада дозволила Державній службі спеціального зв'язку закуповувати безпілотні літальні апарати, засоби радіоелектронної боротьби та боєприпаси для потреб Сил оборони під час воєнного стану.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який дозволяє Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України під час воєнного стану здійснювати закупівлю дронів та боєприпасів до них, РЕБів для потреб Сил оборони. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка та картку законопроєкту №11144.

Рада дозволила Держспецзв’язку під час воєнного стану здійснювати закупівлю дронів, РЕБів, боєприпасів (для дронів) для потреб оборони. За - 275,

- повідомив Гончаренко.

Деталі

Відповідно до законопроєкту, протягом дії воєнного стану Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України має право здійснювати закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня, боєприпасів (які використовують із безпілотними системами) та їх складових частин для власних потреб та потреб інших складових Сил оборони та їх передачу складовим Силам оборони.

Нагадаємо

У листопаді минулого року Рада підтримала законопроєкт щодо переспрямування так званого військового ПДФО із зарплат військових з місцевих бюджетів у держбюджет.

З його слів, з 1 січня і до 31 грудня року, у якому припинено чи скасовано воєнний стан, "військове ПДФО" розподіляється в таких пропорціях:

45% - Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України на дрони (прогноз 43+ млрд грн)

45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн)

10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).

Павло Башинський

Павло Башинський

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