Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України

У лютому в Україні з'явилось 228 нових укриттів облаштованих коштом держави - Ткаченко

У лютому в Україні за державний кошт було облаштовано 228 укриттів, у тому числі 196 відремонтованих, 6 новозбудованих, 23 модульні укриття та 3 об'єкти реконструйовані/відновлені, з пріоритетом на заклади освіти та охорони здоров'я, а також житлові будинки, в рамках постійних зусиль з будівництва та облаштування захисних споруд згідно з планом, розробленим на кінець 2023 року.