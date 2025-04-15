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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18801 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 131734 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124498 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125926 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124605 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127518 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191420 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76731 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163981 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України

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Підприємства, які Мінстратегпром визнає критично важливими, зможуть отримати пільгові кредити: Кабмін ухвалив рішення

Кабмін затвердив програму пільгового кредитування для критично важливих підприємств ОПК з позиками до 500 млн грн. Кошти можна використати на виробництво зброї та військової техніки під 5% річних терміном до 5 років.

Економіка • 5 листопада, 11:49 • 48986 перегляди

Україна та Італія збираються посилити співпрацю у сфері ОПК: що відомо

Міністр Сметанін обговорив з послом Італії співпрацю в ОПК. Розглянуто проєкти у сферах ППО, РЕБ, бронетехніки та безпілотників, а також можливості фінансування постачання військової продукції.

Війна • 19 жовтня, 08:01 • 56417 перегляди
Ексклюзив

Перемовини ведуться з усіма партнерами: Мінстратегпром про залучення до фінансування оборонних підприємств України

Україна веде переговори з усіма партнерами щодо фінансування оборонних підприємств. Данія вже розпочала пряме фінансування, інвестуючи майже 600 млн євро в українське оборонне виробництво.

Економіка • 7 жовтня, 09:54 • 103743 перегляди

У Мінстратегпромі анонсували запуск "Бібліотеки комплектуючих"

Через місяць в Україні запустять цифровий проєкт "Бібліотека комплектуючих" для виробників озброєння. Це полегшить пошук необхідних деталей та комунікацію між виробниками.

Війна • 7 жовтня, 09:37 • 12332 перегляди

Умєров: у 2025 році збільшимо виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет

Міністр оборони України анонсував збільшення виробництва дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет у 2025 році. Україна інвестувала $4 млрд у розвиток оборонної промисловості та планує збільшити фінансування.

Війна • 2 жовтня, 09:48 • 15736 перегляди

Україна має достатньо спроможностей для виробництва мільйонів БПЛА різних типів – Мінстратегпром

Україна має виробничі потужності для виготовлення понад 3 млн дронів різних типів на рік, заявила заступниця міністра Анна Гвоздяр. Для реалізації потрібне фінансування, частину якого можуть надати закордонні партнери.

Технології • 31 липня, 13:07 • 14175 перегляди

Рада дозволила Держспецзв’язку під час воєнного стану купувати дрони та РЕБ

Верховна Рада дозволила Державній службі спеціального зв'язку закуповувати безпілотні літальні апарати, засоби радіоелектронної боротьби та боєприпаси для потреб Сил оборони під час воєнного стану.

Війна • 6 червня, 09:35 • 18159 перегляди

В Україні випробували роботизовану техніку для порятунку людей з поля бою

Міністерство оборони України спільно з міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та Генштабом ЗСУ протестували роботизоване обладнання українських виробників для медичної евакуації з поля бою.

Війна • 29 травня, 13:51 • 17805 перегляди

В одній із столичних шкіл людей не пустили в укриття під час повітряної тривоги. У Мінстратегпромі відреагували

Під час авіанальоту в Києві люди не змогли сховатися в одній зі столичних шкіл в Оболонському районі, що змусило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України провести профілактичну бесіду з особою, відповідальною за укриття.

Суспільство • 25 травня, 12:38 • 20774 перегляди

Мінстратегпром: розширено критерії бронювання працівників ОПК

Україна розширила критерії бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, дозволивши підприємствам.

Війна • 20 травня, 13:04 • 18062 перегляди

ВР планує розгляд законопроєкту про удосконалення процедури перевірок підприємств органами ринкового нагляду

Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт, покликаний удосконалити процедуру перевірок підприємств органами ринкового нагляду, сприяти належному контролю за якістю нехарчової продукції та убезпечити бізнес від корупційних ризиків під час перевірок.

Економіка • 7 травня, 14:54 • 19321 перегляди

У Мінстратегпромі кажуть, Україна може виробити зброї ще на 10 млрд дол. цього року за наявності фінансування - ЗМІ

У Мінстратегпромі кажуть, що 10 мільярдів доларів – це фінансування, яке можуть покрити партнери, щоб використати повну виробничу потужність оборонної промисловості, яка становить $20 млрд на рік.

Війна • 6 травня, 09:36 • 29973 перегляди
Ексклюзив

Приблизно кожна восьма розробка на платформі Brave1 - із застосуванням ШІ

Українські розробники зареєстрували на платформі Brave1 понад 1600 розробок у 12 вертикалях, з яких понад 200 використовують методи штучного інтелекту та машинного навчання.

Війна • 1 травня, 11:55 • 126984 перегляди

Данія закупить зброю для України у вітчизняних виробників на $28,6 млн

Данія виділить $28,6 млн на закупівлю зброї для України безпосередньо в українських виробників.

Війна • 27 квітня, 21:12 • 84541 перегляди

Укрпошта представила нові марки “Зброя перемоги”

Укрпошта презентувала новий блок з 6 поштових марок із зображенням озброєння українського виробництва - безпілотників, артилерійських систем та бронетехніки, створений за сприяння Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Суспільство • 14 квітня, 06:07 • 27102 перегляди

ЗСУ і Мінстратегпром запускають проєкт "Залізний полігон"

Україна запускає проект "Залізний полігон", покликаний спростити випробування та оцінку нового озброєння для прискорення його розробки та постачання в армію.

Війна • 14 квітня, 02:00 • 30713 перегляди

Британська компанія ремонтуватиме гармати L119 в Україні - Камишін

Велика Британія та BAE Systems підписали угоди про те, що компанія ремонтуватиме та обслуговуватиме гармати L119 в Україні за британські кошти, зменшуючи логістику для українських військових та залучаючи партнерські кошти в країну.

Війна • 10 квітня, 13:15 • 27494 перегляди

3,2 млн грн збитків стратегічному держпідприємству: повідомлено про нову підозру Шиману

Трьом особам, у тому числі керівнику стратегічного державного підприємства, його бенефіціарному власнику та бухгалтеру, було пред'явлено обвинувачення у завданні збитків на суму 3,2 млн грн через схему з укладанням контрактів за завищеними цінами та фальсифікацією документів.

Економіка • 2 квітня, 15:37 • 103154 перегляди

Окреслили зміст та ключові елементи: Україна розпочала переговори з Латвією щодо укладення безпекової угоди

Україна розпочала переговори з Латвією щодо двосторонньої угоди про безпеку, визначивши її зміст, ключові елементи та тематичні блоки.

Війна • 14 березня, 18:43 • 55804 перегляди

Україна та Фінляндія провели новий раунд переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди

Україна та Фінляндія провели черговий раунд переговорів, щоб окреслити ключові елементи двосторонньої угоди про безпеку.

Політика • 13 березня, 13:55 • 21081 перегляди

У лютому в Україні з'явилось 228 нових укриттів облаштованих коштом держави - Ткаченко

У лютому в Україні за державний кошт було облаштовано 228 укриттів, у тому числі 196 відремонтованих, 6 новозбудованих, 23 модульні укриття та 3 об'єкти реконструйовані/відновлені, з пріоритетом на заклади освіти та охорони здоров'я, а також житлові будинки, в рамках постійних зусиль з будівництва та облаштування захисних споруд згідно з планом, розробленим на кінець 2023 року.

Війна • 11 березня, 22:17 • 37230 перегляди

Ситуація на полі бою, виробництво зброї та фортифікації: Зеленський провів Ставку і заслухав Сирського, Умєрова та Шмигаля

Президент Зеленський провів нараду з військовим керівництвом, на якій обговорив ситуацію на фронті, забезпечення фронту, виробництво зброї та будівництво фортифікаційних споруд.

Війна • 11 березня, 13:39 • 22358 перегляди

Зеленський провів наради щодо постачання озброєння від партнерів та щодо внутрішнього виробництва

Президент України Володимир Зеленський провів наради щодо поставок зброї від партнерів та вітчизняного виробництва з метою якнайшвидшої імплементації нещодавніх домовленостей.

Війна • 5 березня, 17:45 • 105739 перегляди

Українські виробники можуть виготовляти на місяць близько 150 тис. дронів - Мінстратегпром

Заступник міністра повідомив, що з додатковим фінансуванням українські виробники безпілотників можуть збільшити щомісячне виробництво з близько 150 000 одиниць до більш ніж 2 мільйонів одиниць до кінця року.

Війна • 5 березня, 12:00 • 27945 перегляди

12 переможців Хакатону отримали по $10 000 на військово-технічні проєкти від Міноборони

12 переможців першого Хакатону, організованого Міністерством оборони України, отримали по $10 000 на подальшу розробку проектів у таких сферах, як розпізнавання цілей, навігаційні системи та безпечний зв'язок для підтримки військових.

Війна • 1 березня, 16:04 • 101875 перегляди

У Мінекономіки означили кроки, які потрібно здійснити для удосконалення системи бронювання

Після інвентаризації ресурсів України та визначення того, скільки ще людей необхідно мобілізувати, Україна вирішить, як удосконалити свою систему бронювання.

Війна • 26 лютого, 12:55 • 28216 перегляди

У дронах українського виробництва буде ШІ – Єрмак

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України та CEO німецької компанії Helsing GmbH уклали Меморандум щодо штучного інтелекту в українських безпілотниках.

Війна • 25 лютого, 04:35 • 109550 перегляди

В Україні запрацювала міжвідомча команда Ukraine Deal Team - Камишін

В Україні розпочала свою діяльність міжвідомча група Ukraine Deal Team, що вже активно веде три великих проекти спільно з американськими оборонними компаніями.

Війна • 18 лютого, 02:46 • 107908 перегляди

Зеленський: Україна нарощує виробництво дронів і боєприпасів, одночасно розробляючи нову зброю

Україна збільшує виробництво безпілотників і боєприпасів, а також розробляє нові зразки озброєнь, щоб зміцнити свою оборону від повномасштабного вторгнення Росії.

Війна • 30 січня, 18:01 • 39665 перегляди

На початку весни наступ росіян вичерпається вже повністю - Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив, що росія не змогла досягти цілей свого наступу, який розпочався в листопаді 2023 року, і що наступальний потенціал противника буде повністю вичерпаний до початку весни.

Війна • 30 січня, 16:41 • 65860 перегляди