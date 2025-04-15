Кабмін затвердив програму пільгового кредитування для критично важливих підприємств ОПК з позиками до 500 млн грн. Кошти можна використати на виробництво зброї та військової техніки під 5% річних терміном до 5 років.
Міністр Сметанін обговорив з послом Італії співпрацю в ОПК. Розглянуто проєкти у сферах ППО, РЕБ, бронетехніки та безпілотників, а також можливості фінансування постачання військової продукції.
Україна веде переговори з усіма партнерами щодо фінансування оборонних підприємств. Данія вже розпочала пряме фінансування, інвестуючи майже 600 млн євро в українське оборонне виробництво.
Через місяць в Україні запустять цифровий проєкт "Бібліотека комплектуючих" для виробників озброєння. Це полегшить пошук необхідних деталей та комунікацію між виробниками.
Міністр оборони України анонсував збільшення виробництва дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет у 2025 році. Україна інвестувала $4 млрд у розвиток оборонної промисловості та планує збільшити фінансування.
Україна має виробничі потужності для виготовлення понад 3 млн дронів різних типів на рік, заявила заступниця міністра Анна Гвоздяр. Для реалізації потрібне фінансування, частину якого можуть надати закордонні партнери.
Верховна Рада дозволила Державній службі спеціального зв'язку закуповувати безпілотні літальні апарати, засоби радіоелектронної боротьби та боєприпаси для потреб Сил оборони під час воєнного стану.
Міністерство оборони України спільно з міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та Генштабом ЗСУ протестували роботизоване обладнання українських виробників для медичної евакуації з поля бою.
Під час авіанальоту в Києві люди не змогли сховатися в одній зі столичних шкіл в Оболонському районі, що змусило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України провести профілактичну бесіду з особою, відповідальною за укриття.
Україна розширила критерії бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, дозволивши підприємствам.
Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт, покликаний удосконалити процедуру перевірок підприємств органами ринкового нагляду, сприяти належному контролю за якістю нехарчової продукції та убезпечити бізнес від корупційних ризиків під час перевірок.
У Мінстратегпромі кажуть, що 10 мільярдів доларів – це фінансування, яке можуть покрити партнери, щоб використати повну виробничу потужність оборонної промисловості, яка становить $20 млрд на рік.
Українські розробники зареєстрували на платформі Brave1 понад 1600 розробок у 12 вертикалях, з яких понад 200 використовують методи штучного інтелекту та машинного навчання.
Данія виділить $28,6 млн на закупівлю зброї для України безпосередньо в українських виробників.
Укрпошта презентувала новий блок з 6 поштових марок із зображенням озброєння українського виробництва - безпілотників, артилерійських систем та бронетехніки, створений за сприяння Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
Україна запускає проект "Залізний полігон", покликаний спростити випробування та оцінку нового озброєння для прискорення його розробки та постачання в армію.
Велика Британія та BAE Systems підписали угоди про те, що компанія ремонтуватиме та обслуговуватиме гармати L119 в Україні за британські кошти, зменшуючи логістику для українських військових та залучаючи партнерські кошти в країну.
Трьом особам, у тому числі керівнику стратегічного державного підприємства, його бенефіціарному власнику та бухгалтеру, було пред'явлено обвинувачення у завданні збитків на суму 3,2 млн грн через схему з укладанням контрактів за завищеними цінами та фальсифікацією документів.
Україна розпочала переговори з Латвією щодо двосторонньої угоди про безпеку, визначивши її зміст, ключові елементи та тематичні блоки.
Україна та Фінляндія провели черговий раунд переговорів, щоб окреслити ключові елементи двосторонньої угоди про безпеку.
У лютому в Україні за державний кошт було облаштовано 228 укриттів, у тому числі 196 відремонтованих, 6 новозбудованих, 23 модульні укриття та 3 об'єкти реконструйовані/відновлені, з пріоритетом на заклади освіти та охорони здоров'я, а також житлові будинки, в рамках постійних зусиль з будівництва та облаштування захисних споруд згідно з планом, розробленим на кінець 2023 року.
Президент Зеленський провів нараду з військовим керівництвом, на якій обговорив ситуацію на фронті, забезпечення фронту, виробництво зброї та будівництво фортифікаційних споруд.
Президент України Володимир Зеленський провів наради щодо поставок зброї від партнерів та вітчизняного виробництва з метою якнайшвидшої імплементації нещодавніх домовленостей.
Заступник міністра повідомив, що з додатковим фінансуванням українські виробники безпілотників можуть збільшити щомісячне виробництво з близько 150 000 одиниць до більш ніж 2 мільйонів одиниць до кінця року.
12 переможців першого Хакатону, організованого Міністерством оборони України, отримали по $10 000 на подальшу розробку проектів у таких сферах, як розпізнавання цілей, навігаційні системи та безпечний зв'язок для підтримки військових.
Після інвентаризації ресурсів України та визначення того, скільки ще людей необхідно мобілізувати, Україна вирішить, як удосконалити свою систему бронювання.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України та CEO німецької компанії Helsing GmbH уклали Меморандум щодо штучного інтелекту в українських безпілотниках.
В Україні розпочала свою діяльність міжвідомча група Ukraine Deal Team, що вже активно веде три великих проекти спільно з американськими оборонними компаніями.
Україна збільшує виробництво безпілотників і боєприпасів, а також розробляє нові зразки озброєнь, щоб зміцнити свою оборону від повномасштабного вторгнення Росії.
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив, що росія не змогла досягти цілей свого наступу, який розпочався в листопаді 2023 року, і що наступальний потенціал противника буде повністю вичерпаний до початку весни.