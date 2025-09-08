В Україні відновили відновив роботу реєстру виконавців держконтрактів Міноборони
Київ • УНН
Кабінет міністрів відновив роботу електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів Міністерства оборони, який не працював після ліквідації Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Доповнення
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram повідомив, що уряд вніс зміни до порядку створення, функціонування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб’єктів господарювання та до порядку виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів з метою продовження функціонування механізму розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів до них в інтересах Сил безпеки та сил оборони України та електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) після ліквідації Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
Покладено на Міністерство оборони повноваження, які раніше виконувало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Створено можливості кодифікації засобів ініціації (підриву) та інших елементів боєприпасів, які не містять вибухових речовин. Спрощено процедури випробування та кодифікації боєприпасів
Нагадаємо
Кабінет міністрів ліквідував Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, а функції, які раніше виконувало міністерство, передано до Міністерства оборони.