17:31 • 2612 перегляди
В Україні відновили відновив роботу реєстру виконавців держконтрактів Міноборони

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Кабінет міністрів відновив роботу електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів Міністерства оборони. Реєстр не працював після ліквідації Мінстратегпрому, тепер його власник та адміністратор – Міноборони.

В Україні відновили відновив роботу реєстру виконавців держконтрактів Міноборони

Кабінет міністрів відновив роботу електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів Міністерства оборони, який не працював після ліквідації Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

... зброя: відновлено роботу електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів Міністерства оборони. Реєстр не працював після ліквідації Мінстратегпрому. Технічне питання вирішено, роботу відновлено, тепер власник і адміністратор реєстру - Міноборони 

- повідомила Свириденко.

Доповнення

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram повідомив, що уряд вніс зміни до порядку створення, функціонування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб’єктів господарювання та до порядку виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів з метою продовження функціонування механізму розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів до них в інтересах Сил безпеки та сил оборони України та електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) після ліквідації Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Покладено на Міністерство оборони повноваження, які раніше виконувало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Створено можливості кодифікації засобів ініціації (підриву) та інших елементів боєприпасів, які не містять вибухових речовин. Спрощено процедури випробування та кодифікації боєприпасів 

- повідомив Мельничук.

Нагадаємо

Кабінет міністрів ліквідував Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, а функції, які раніше виконувало міністерство, передано до Міністерства оборони.

Антоніна Туманова

ПолітикаТехнології
Юлія Свириденко
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
Міністерство оборони України
Верховна Рада України