20 грудня, 17:28 • 14042 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 30336 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 32959 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 24645 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 24237 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 29738 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 33374 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 25992 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 25162 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 20477 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Партизани "АТЕШ" паралізували ключовий залізничний вузол постачання окупантів у ростовській області рф

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Партизани руху "АТЕШ" здійснили диверсію на залізничному вузлі в батайську, підпаливши релейні шафи. Це порушило роботу головного логістичного хаба, що забезпечує постачання окупаційних військ на південних напрямках.

Партизани "АТЕШ" паралізували ключовий залізничний вузол постачання окупантів у ростовській області рф

Партизани з руху "АТЕШ" паралізували ключовий залізничний вузол постачання окупантів у районі російського міста ростов-на-дону. Про це повідомляється у Telegram-каналі руху, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що агенти провели успішну диверсію на стратегічному залізничному вузлі у батайську: внаслідок підпалу релейних шаф було порушено роботу головного логістичного хаба, через який здійснюється постачання окупаційних військ на всіх південних напрямках.

Через цей критично важливий вузол проходять військові ешелони з особовим складом, бронетехнікою, паливом та боєприпасами для угруповань ворога на Херсонському, Запорізькому напрямках, а також Донецькому та Криму. Диверсія створила ланцюгову реакцію затримок та зривів у поставках для окупантів

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що порушення роботи станції батайськ-сортувальна призвело до логістичних проблем ворога - наразі військові вантажі застряють у дорозі, а планування операцій окупантів опинилося під загрозою зриву.

Нагадаємо

20 та 28 листопада на критично важливих об'єктах російської залізниці сталися вибухи, що знищили склади з ПММ та пошкодили залізничне полотно. Це унеможливило рух вантажних потягів, зокрема для логістичного забезпечення окупаційної армії рф.

Агенти АТЕШ паралізували логістику окупантів між Кримом та Херсонщиною09.11.25, 07:01 • 12948 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Донецька область