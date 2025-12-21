Партизани "АТЕШ" паралізували ключовий залізничний вузол постачання окупантів у ростовській області рф
Київ • УНН
Партизани руху "АТЕШ" здійснили диверсію на залізничному вузлі в батайську, підпаливши релейні шафи. Це порушило роботу головного логістичного хаба, що забезпечує постачання окупаційних військ на південних напрямках.
Партизани з руху "АТЕШ" паралізували ключовий залізничний вузол постачання окупантів у районі російського міста ростов-на-дону. Про це повідомляється у Telegram-каналі руху, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що агенти провели успішну диверсію на стратегічному залізничному вузлі у батайську: внаслідок підпалу релейних шаф було порушено роботу головного логістичного хаба, через який здійснюється постачання окупаційних військ на всіх південних напрямках.
Через цей критично важливий вузол проходять військові ешелони з особовим складом, бронетехнікою, паливом та боєприпасами для угруповань ворога на Херсонському, Запорізькому напрямках, а також Донецькому та Криму. Диверсія створила ланцюгову реакцію затримок та зривів у поставках для окупантів
Вказується, що порушення роботи станції батайськ-сортувальна призвело до логістичних проблем ворога - наразі військові вантажі застряють у дорозі, а планування операцій окупантів опинилося під загрозою зриву.
Нагадаємо
20 та 28 листопада на критично важливих об'єктах російської залізниці сталися вибухи, що знищили склади з ПММ та пошкодили залізничне полотно. Це унеможливило рух вантажних потягів, зокрема для логістичного забезпечення окупаційної армії рф.
