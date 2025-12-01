В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Київ • УНН
20 та 28 листопада на критично важливих обʼєктах російської залізниці сталися вибухи, внаслідок яких знищено склади з ПММ та пошкоджено залізничне полотно, що в свою чергу унеможливило рух вантажних потягів зокрема для логістичного забезпечення окупаційної армії рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела.
Деталі
Як повідомляють джерела в українській розвідці, вдень 20 листопада в н.п. баришово новосибірської області стався вибух на залізничних коліях західно-сибірської залізниці.
За інформацією співрозмовників у ГУР, внаслідок вибуху знищено залізничне полотно, що призвело до унеможливлення проїзду вантажних складів та порушення логістичних маршрутів противника.
Ще один вибух трапився 28 листопада в м. унеча брянської області. Там внаслідок атаки на вузловій станції "Унеча" "московської залізниці" (брянське відділення) по лінії маршруту брянськ-гомель (логістичний маршрут, по якому здійснюється перекидання ПММ та військової техніки на територію білорусії) було уражено залізничний склад перевезення ПММ.
Як повідомляють джерела, внаслідок вибуху знищено щонайменше дві цистерни з ПММ, а також пошкоджено залізничне полотно.
Попри традиційні намагання російських спецслужб приховати наслідки уражень, місцеві мешканці в соцмережах обговорюють подію та діляться чутками та враженнями від вибухів, свідками яких вони стали.
