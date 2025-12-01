$42.270.07
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Ексклюзив
12:41 • 2332 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
09:32 • 10348 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 13317 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 23360 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 16723 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 27863 перегляди
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 36514 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 49157 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у Маямі
30 листопада, 11:44 • 41695 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 23360 перегляди
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
1 грудня, 06:00 • 27863 перегляди
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
29 листопада, 16:59 • 72177 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно

Київ • УНН

 • 126 перегляди

20 та 28 листопада на критично важливих об'єктах російської залізниці сталися вибухи, що знищили склади з ПММ та пошкодили залізничне полотно. Це унеможливило рух вантажних потягів, зокрема для логістичного забезпечення окупаційної армії рф.

В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно

20 та 28 листопада на критично важливих обʼєктах російської залізниці сталися вибухи, внаслідок яких знищено склади з ПММ та пошкоджено залізничне полотно, що в свою чергу унеможливило рух вантажних потягів зокрема для логістичного забезпечення окупаційної армії рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела.

Деталі

Як повідомляють джерела в українській розвідці, вдень 20 листопада в н.п. баришово новосибірської області стався вибух на залізничних коліях західно-сибірської залізниці.

За інформацією співрозмовників у ГУР, внаслідок вибуху знищено залізничне полотно, що призвело до унеможливлення проїзду вантажних складів та порушення логістичних маршрутів противника.

Ще один вибух трапився 28 листопада в м. унеча брянської області. Там внаслідок атаки на вузловій станції "Унеча" "московської залізниці" (брянське відділення) по лінії маршруту брянськ-гомель (логістичний маршрут, по якому здійснюється перекидання ПММ та військової техніки на територію білорусії) було уражено залізничний склад перевезення ПММ.

Як повідомляють джерела, внаслідок вибуху знищено щонайменше дві цистерни з ПММ, а також пошкоджено залізничне полотно.

Попри традиційні намагання російських спецслужб приховати наслідки уражень, місцеві мешканці в соцмережах обговорюють подію та діляться чутками та враженнями від вибухів, свідками яких вони стали.

Нагадаємо

Агенти партизанського руху "АТЕШ" спалили військовий електровоз на залізничних коліях у російському місті брянськ.

Павло Башинський

