В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотно
Киев • УНН
20 и 28 ноября на критически важных объектах российской железной дороги произошли взрывы, в результате которых уничтожены склады с ГСМ и повреждено железнодорожное полотно, что в свою очередь сделало невозможным движение грузовых поездов, в частности для логистического обеспечения оккупационной армии рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.
Подробности
Как сообщают источники в украинской разведке, днем 20 ноября в н.п. барышево новосибирской области произошел взрыв на железнодорожных путях западно-сибирской железной дороги.
По информации собеседников в ГУР, в результате взрыва уничтожено железнодорожное полотно, что привело к невозможности проезда грузовых составов и нарушению логистических маршрутов противника.
Еще один взрыв произошел 28 ноября в г. унеча брянской области. Там в результате атаки на узловой станции "Унеча" "московской железной дороги" (брянское отделение) по линии маршрута брянск-гомель (логистический маршрут, по которому осуществляется переброска ГСМ и военной техники на территорию белоруссии) был поражен железнодорожный состав перевозки ГСМ.
Как сообщают источники, в результате взрыва уничтожены по меньшей мере две цистерны с ГСМ, а также повреждено железнодорожное полотно.
Несмотря на традиционные попытки российских спецслужб скрыть последствия поражений, местные жители в соцсетях обсуждают произошедшее и делятся слухами и впечатлениями от взрывов, свидетелями которых они стали.
Напомним
Агенты партизанского движения "АТЕШ" сожгли военный электровоз на железнодорожных путях в российском городе брянск.