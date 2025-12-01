$42.270.07
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотно
Эксклюзив
12:41
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
09:32
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотно

Киев • УНН

 • 108 просмотра

20 и 28 ноября на критически важных объектах российской железной дороги произошли взрывы, уничтожившие склады с ГСМ и повредившие железнодорожное полотно. Это сделало невозможным движение грузовых поездов, в том числе для логистического обеспечения оккупационной армии рф.

В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотно

20 и 28 ноября на критически важных объектах российской железной дороги произошли взрывы, в результате которых уничтожены склады с ГСМ и повреждено железнодорожное полотно, что в свою очередь сделало невозможным движение грузовых поездов, в частности для логистического обеспечения оккупационной армии рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.

Подробности

Как сообщают источники в украинской разведке, днем 20 ноября в н.п. барышево новосибирской области произошел взрыв на железнодорожных путях западно-сибирской железной дороги.

По информации собеседников в ГУР, в результате взрыва уничтожено железнодорожное полотно, что привело к невозможности проезда грузовых составов и нарушению логистических маршрутов противника.

Еще один взрыв произошел 28 ноября в г. унеча брянской области. Там в результате атаки на узловой станции "Унеча" "московской железной дороги" (брянское отделение) по линии маршрута брянск-гомель (логистический маршрут, по которому осуществляется переброска ГСМ и военной техники на территорию белоруссии) был поражен железнодорожный состав перевозки ГСМ.

Как сообщают источники, в результате взрыва уничтожены по меньшей мере две цистерны с ГСМ, а также повреждено железнодорожное полотно.

Несмотря на традиционные попытки российских спецслужб скрыть последствия поражений, местные жители в соцсетях обсуждают произошедшее и делятся слухами и впечатлениями от взрывов, свидетелями которых они стали.

Напомним

Агенты партизанского движения "АТЕШ" сожгли военный электровоз на железнодорожных путях в российском городе брянск.

Павел Башинский

