Партизани спалили військовий електровоз у російському брянську, порушивши логістику окупантів

Агенти партизанського руху "АТЕШ" спалили військовий електровоз на залізничних коліях у російському місті брянськ. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення в Telegram-каналі руху.

Деталі

Зазначається, що партизани провели успішну диверсію, завдавши точкового удару по критичному елементу ворожої залізничної логістики: було знищено електровоз, який використовувався для перевезення військових вантажів.

брянськ є ключовим логістичним вузлом, що забезпечує постачання Північного угруповання окупантів та перекидання резервів до прикордонних областей - йдеться у повідомленні.

Вказується, що знищення локомотива у цьому хабі створило суттєві проблеми у постачанні фронту рф, а саме порушено графіки руху ешелонів із боєприпасами, технікою та паливом, які готувалися до відправки на передову на Сумському напрямку.

Нагадаємо

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели успішну диверсію в ростові-на-дону, знищивши електровоз, що перевозив військові вантажі. Це порушило графіки руху ешелонів із боєприпасами, технікою та резервами, оскільки ростов-на-дону є головним розподільчим вузлом.

