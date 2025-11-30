$42.190.00
29 листопада, 18:27 • 12953 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 24082 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 20122 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 20223 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 19837 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 15761 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 15567 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14277 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14854 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 15255 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
Партизани спалили військовий електровоз у російському брянську, порушивши логістику окупантів

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Агенти руху "АТЕШ" знищили військовий електровоз у російському брянську, ключовому логістичному вузлі. Це спричинило збої у постачанні боєприпасів, техніки та палива на Сумському напрямку.

Партизани спалили військовий електровоз у російському брянську, порушивши логістику окупантів

Агенти партизанського руху "АТЕШ" спалили військовий електровоз на залізничних коліях у російському місті брянськ. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення в Telegram-каналі руху.

Деталі

Зазначається, що партизани провели успішну диверсію, завдавши точкового удару по критичному елементу ворожої залізничної логістики: було знищено електровоз, який використовувався для перевезення військових вантажів.

брянськ є ключовим логістичним вузлом, що забезпечує постачання Північного угруповання окупантів та перекидання резервів до прикордонних областей

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що знищення локомотива у цьому хабі створило суттєві проблеми у постачанні фронту рф, а саме порушено графіки руху ешелонів із боєприпасами, технікою та паливом, які готувалися до відправки на передову на Сумському напрямку.

Нагадаємо

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели успішну диверсію в ростові-на-дону, знищивши електровоз, що перевозив військові вантажі. Це порушило графіки руху ешелонів із боєприпасами, технікою та резервами, оскільки ростов-на-дону є головним розподільчим вузлом.

Агенти АТЕШ паралізували логістику окупантів між Кримом та Херсонщиною09.11.25, 07:01 • 12909 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сумська область