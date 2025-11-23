Партизани знищили електровоз із військовими вантажами у ростові-на-дону
Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели успішну диверсію в ростові-на-дону, знищивши електровоз, що перевозив військові вантажі. Це порушило графіки руху ешелонів із боєприпасами, технікою та резервами, оскільки ростов-на-дону є головним розподільчим вузлом.
Агенти партизанського руху "АТЕШ" - військовослужбовці залізничних військ рф - провели успішну диверсію в російському місті ростові-на-дону. Про це йдеться у повідомленні руху в Telegram, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що внаслідок операції знищено електровоз, який перевозив військові вантажі.
Військовослужбовцям залізничних військ затримують виплати за участь у сво - вони мстять режиму, який кидає їх і на фронті, і в тилу
Вказується, що агенти "АТЕШ" із залізничних військ щодня передають дані з логістики ворога, проводять диверсії та саботаж, руйнуючи ланцюжок постачання окупаційних військ.
ростов-на-дону - головний розподільчий вузол Південного та Східного угруповань. Знищення локомотива порушило графіки руху ешелонів із боєприпасами, технікою та резервами
Партизани закликають військовослужбовців рф не бути пішаками режиму і переходити на правильний бік, таким чином рятуючи своє життя та життя товаришів.
Нагадаємо
Минулого тижгя агенти партизанського руху "АТЕШ" провели успішну диверсію в районі Новобогданівки Мелітопольського району. Блоковані поїзди стали ідеальною мішенню, які Сили оборони України оперативно вразили.
