Партизани знищили електровоз із військовими вантажами у ростові-на-дону

22 листопада, 17:42 • 23252 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 45130 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 16:29 • 32473 перегляди
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
22 листопада, 14:45 • 32449 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 14:16 • 28717 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
22 листопада, 13:41 • 18083 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 19978 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 19716 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 22004 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 28081 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
Меню
Популярнi новини
Вогонь забрав життя дітей на Черкащині: деталі трагедії22 листопада, 21:28 • 13792 перегляди
Грем: Трамп прагне миру в Україні, підштовхуючи обидві сторони до переговорівPhoto22 листопада, 22:32 • 5482 перегляди
Ворог атакував Дніпропетровщину: в облцентрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі, є постраждалі22 листопада, 22:59 • 14157 перегляди
росія вивозить українських школярів на Сахалін для асиміляції - ЦНС23 листопада, 00:10 • 13795 перегляди
У московській області рф горить Шатурська ДРЕС: перші подробиці і кадриVideo05:53 • 22681 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 71256 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 53971 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 59861 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 66476 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 63375 перегляди
УНН Lite
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 16660 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 26311 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 29589 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 71256 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 49265 перегляди
Партизани знищили електровоз із військовими вантажами у ростові-на-дону

Київ • УНН

 • 1254 перегляди

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели успішну диверсію в ростові-на-дону, знищивши електровоз, що перевозив військові вантажі. Це порушило графіки руху ешелонів із боєприпасами, технікою та резервами, оскільки ростов-на-дону є головним розподільчим вузлом.

Партизани знищили електровоз із військовими вантажами у ростові-на-дону

Агенти партизанського руху "АТЕШ" - військовослужбовці залізничних військ рф - провели успішну диверсію в російському місті ростові-на-дону. Про це йдеться у повідомленні руху в Telegram, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що внаслідок операції знищено електровоз, який перевозив військові вантажі.

Військовослужбовцям залізничних військ затримують виплати за участь у сво - вони мстять режиму, який кидає їх і на фронті, і в тилу

- розповідають партизани.

Вказується, що агенти "АТЕШ" із залізничних військ щодня передають дані з логістики ворога, проводять диверсії та саботаж, руйнуючи ланцюжок постачання окупаційних військ.

ростов-на-дону - головний розподільчий вузол Південного та Східного угруповань. Знищення локомотива порушило графіки руху ешелонів із боєприпасами, технікою та резервами

- йдеться у повідомленні.

Партизани закликають військовослужбовців рф не бути пішаками режиму і переходити на правильний бік, таким чином рятуючи своє життя та життя товаришів.

Нагадаємо

Минулого тижгя агенти партизанського руху "АТЕШ" провели успішну диверсію в районі Новобогданівки Мелітопольського району. Блоковані поїзди стали ідеальною мішенню, які Сили оборони України оперативно вразили.

Партизани АТЕШ знищили вузол зв'язку на аеродромі в Ростові-на-Дону04.11.25, 07:23 • 2809 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу