Партизаны уничтожили электровоз с военными грузами в ростове-на-дону
Киев • УНН
Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели успешную диверсию в ростове-на-дону, уничтожив электровоз, перевозивший военные грузы. Это нарушило графики движения эшелонов с боеприпасами, техникой и резервами, поскольку ростов-на-дону является главным распределительным узлом.
Агенты партизанского движения "АТЕШ" - военнослужащие железнодорожных войск рф - провели успешную диверсию в российском городе ростове-на-дону. Об этом говорится в сообщении движения в Telegram, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что в результате операции уничтожен электровоз, перевозивший военные грузы.
Военнослужащим железнодорожных войск задерживают выплаты за участие в сво - они мстят режиму, который бросает их и на фронте, и в тылу
Указывается, что агенты "АТЕШ" из железнодорожных войск ежедневно передают данные по логистике врага, проводят диверсии и саботаж, разрушая цепочку поставок оккупационных войск.
ростов-на-дону - главный распределительный узел Южной и Восточной группировок. Уничтожение локомотива нарушило графики движения эшелонов с боеприпасами, техникой и резервами
Партизаны призывают военнослужащих рф не быть пешками режима и переходить на правильную сторону, таким образом спасая свою жизнь и жизнь товарищей.
Напомним
На прошлой неделе агенты партизанского движения "АТЕШ" провели успешную диверсию в районе Новобогдановки Мелитопольского района. Блокированные поезда стали идеальной мишенью, которые Силы обороны Украины оперативно поразили.
