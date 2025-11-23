Партизаны уничтожили электровоз с военными грузами в ростове-на-дону

$42.150.00
48.520.00
ukenru
22 ноября, 17:42 • 24176 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 47018 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 16:29 • 34119 просмотра
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
22 ноября, 14:45 • 34017 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 14:16 • 29891 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
22 ноября, 13:41 • 18431 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 20231 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 19793 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 22082 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 28125 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.6м/с
93%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Грэм: Трамп стремится к миру в Украине, подталкивая обе стороны к переговорамPhoto22 ноября, 22:32 • 8298 просмотра
Враг атаковал Днепропетровщину: в облцентре возникли пожары в многоэтажке и частном доме, есть пострадавшие22 ноября, 22:59 • 15627 просмотра
Россия вывозит украинских школьников на Сахалин для ассимиляции - ЦНС23 ноября, 00:10 • 15328 просмотра
Мирный план Трампа плох для Украины, Европы и США - The Economist23 ноября, 00:44 • 4916 просмотра
В Московской области РФ горит Шатурская ГРЭС: первые подробности и кадрыVideo05:53 • 25520 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 73274 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 55338 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 61194 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 67833 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 64686 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Рустем Умеров
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 17426 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 27050 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 30278 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 73274 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 49862 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Техника
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)
Forbes

Партизаны уничтожили электровоз с военными грузами в ростове-на-дону

Киев • УНН

 • 1426 просмотра

Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели успешную диверсию в ростове-на-дону, уничтожив электровоз, перевозивший военные грузы. Это нарушило графики движения эшелонов с боеприпасами, техникой и резервами, поскольку ростов-на-дону является главным распределительным узлом.

Партизаны уничтожили электровоз с военными грузами в ростове-на-дону

Агенты партизанского движения "АТЕШ" - военнослужащие железнодорожных войск рф - провели успешную диверсию в российском городе ростове-на-дону. Об этом говорится в сообщении движения в Telegram, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в результате операции уничтожен электровоз, перевозивший военные грузы.

Военнослужащим железнодорожных войск задерживают выплаты за участие в сво - они мстят режиму, который бросает их и на фронте, и в тылу

- рассказывают партизаны.

Указывается, что агенты "АТЕШ" из железнодорожных войск ежедневно передают данные по логистике врага, проводят диверсии и саботаж, разрушая цепочку поставок оккупационных войск.

ростов-на-дону - главный распределительный узел Южной и Восточной группировок. Уничтожение локомотива нарушило графики движения эшелонов с боеприпасами, техникой и резервами

- говорится в сообщении.

Партизаны призывают военнослужащих рф не быть пешками режима и переходить на правильную сторону, таким образом спасая свою жизнь и жизнь товарищей.

Напомним

На прошлой неделе агенты партизанского движения "АТЕШ" провели успешную диверсию в районе Новобогдановки Мелитопольского района. Блокированные поезда стали идеальной мишенью, которые Силы обороны Украины оперативно поразили.

Партизаны АТЕШ уничтожили узел связи на аэродроме в Ростове-на-Дону04.11.25, 07:23 • 2809 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира