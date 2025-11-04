Партизани АТЕШ знищили вузол зв'язку на аеродромі в Ростові-на-Дону

Партизани "АТЕШ" знищили важливий вузол зв’язку на аеродромі в Ростові-на-Дону, паралізувавши координацію ворожої авіації. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал руху.

Наші агенти провели успішну операцію на ворожому військовому аеродромі в Ростові-на-Дону, який належить до 229-ї авіаційної бази 4-ї армії ВКС і ППО Південного військового округу. Було повністю знищено антенну машину станції радіорелейного зв’язку Р-417 "Багет" на базі КамАЗ-4310 - йдеться у дописі.

За словами агентів, ця машина була критично важливою ланкою зв’язку та управління, що забезпечувала координацію дій авіації й передавання даних між військовими підрозділами Південного округу.

Зазначається, що її знищення завдало серйозного удару по здатності ворога оперативно керувати польотами, координувати вильоти бомбардувальників і забезпечувати безпеку аеродрому.

"Виведено з ладу один із ключових каналів передавання даних!", - додали в "АТЕШ".

