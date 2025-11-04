ukenru
3 листопада, 17:51 • 15591 перегляди
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 45598 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 31857 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 34700 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 29841 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 37470 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 17854 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15419 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 29569 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 34085 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Партизани АТЕШ знищили вузол зв'язку на аеродромі в Ростові-на-Дону

Київ • УНН

 • 482 перегляди

Партизани АТЕШ успішно знищили антенну машину станції радіорелейного зв'язку Р-417 "Багет" на аеродромі в Ростові-на-Дону. Це паралізувало координацію ворожої авіації та передачу даних між військовими підрозділами Південного округу.

Партизани АТЕШ знищили вузол зв'язку на аеродромі в Ростові-на-Дону

Партизани "АТЕШ" знищили важливий вузол зв’язку на аеродромі в Ростові-на-Дону, паралізувавши координацію ворожої авіації. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал руху.

Наші агенти провели успішну операцію на ворожому військовому аеродромі в Ростові-на-Дону, який належить до 229-ї авіаційної бази 4-ї армії ВКС і ППО Південного військового округу. Було повністю знищено антенну машину станції радіорелейного зв’язку Р-417 "Багет" на базі КамАЗ-4310

- йдеться у дописі.

За словами агентів, ця машина була критично важливою ланкою зв’язку та управління, що забезпечувала координацію дій авіації й передавання даних між військовими підрозділами Південного округу.

Зазначається, що її знищення завдало серйозного удару по здатності ворога оперативно керувати польотами, координувати вильоти бомбардувальників і забезпечувати безпеку аеродрому.

"Виведено з ладу один із ключових каналів передавання даних!", - додали в "АТЕШ".

Нагадаємо

Агенти "АТЕШ" підпалили силовий трансформатор, що живив будівлю Управління ФСБ у Брянській області. Це спричинило хаос та паніку під час комплексної перевірки з москви, паралізувавши роботу ФСБ. 

Агенти АТЕШ заблокували залізничні перевезення окупантів у Чувашії23.10.25, 01:33 • 3590 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні