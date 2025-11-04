Партизани АТЕШ знищили вузол зв'язку на аеродромі в Ростові-на-Дону
Київ • УНН
Партизани АТЕШ успішно знищили антенну машину станції радіорелейного зв'язку Р-417 "Багет" на аеродромі в Ростові-на-Дону. Це паралізувало координацію ворожої авіації та передачу даних між військовими підрозділами Південного округу.
Партизани "АТЕШ" знищили важливий вузол зв’язку на аеродромі в Ростові-на-Дону, паралізувавши координацію ворожої авіації. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал руху.
Наші агенти провели успішну операцію на ворожому військовому аеродромі в Ростові-на-Дону, який належить до 229-ї авіаційної бази 4-ї армії ВКС і ППО Південного військового округу. Було повністю знищено антенну машину станції радіорелейного зв’язку Р-417 "Багет" на базі КамАЗ-4310
За словами агентів, ця машина була критично важливою ланкою зв’язку та управління, що забезпечувала координацію дій авіації й передавання даних між військовими підрозділами Південного округу.
Зазначається, що її знищення завдало серйозного удару по здатності ворога оперативно керувати польотами, координувати вильоти бомбардувальників і забезпечувати безпеку аеродрому.
"Виведено з ладу один із ключових каналів передавання даних!", - додали в "АТЕШ".
Нагадаємо
Агенти "АТЕШ" підпалили силовий трансформатор, що живив будівлю Управління ФСБ у Брянській області. Це спричинило хаос та паніку під час комплексної перевірки з москви, паралізувавши роботу ФСБ.
Агенти АТЕШ заблокували залізничні перевезення окупантів у Чувашії23.10.25, 01:33 • 3590 переглядiв