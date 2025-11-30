Партизаны сожгли военный электровоз в российском Брянске, нарушив логистику оккупантов

Агенты партизанского движения «АТЕШ» сожгли военный электровоз на железнодорожных путях в российском городе Брянске. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение в Telegram-канале движения.

Подробности

Отмечается, что партизаны провели успешную диверсию, нанеся точечный удар по критическому элементу вражеской железнодорожной логистики: был уничтожен электровоз, который использовался для перевозки военных грузов.

Брянск является ключевым логистическим узлом, обеспечивающим снабжение Северной группировки оккупантов и переброску резервов в приграничные области - говорится в сообщении.

Указывается, что уничтожение локомотива в этом хабе создало существенные проблемы в снабжении фронта РФ, а именно нарушены графики движения эшелонов с боеприпасами, техникой и топливом, которые готовились к отправке на передовую на Сумском направлении.

Напомним

Агенты партизанского движения «АТЕШ» провели успешную диверсию в Ростове-на-Дону, уничтожив электровоз, перевозивший военные грузы. Это нарушило графики движения эшелонов с боеприпасами, техникой и резервами, поскольку Ростов-на-Дону является главным распределительным узлом.

Агенты АТЕШ парализовали логистику оккупантов между Крымом и Херсонщиной