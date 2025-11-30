Партизаны сожгли военный электровоз в российском Брянске, нарушив логистику оккупантов

$42.190.00
29 ноября, 18:27 • 12905 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 23979 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 20062 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 20169 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 19793 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 15744 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 15546 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14274 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14853 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 15252 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Делегация Украины встретится с Рубио, Виткоффом и Кушнером во Флориде в воскресенье - Reuters29 ноября, 20:58 • 4264 просмотра
260 боевых столкновений за сутки, враг сбросил 86 КАБов: Генштаб рассказал о ситуации на фронте29 ноября, 21:19 • 3144 просмотра
"Это не язык страны, которая претендует на переговоры о мире": Санду - о масштабном обстреле рф УкраиныPhoto29 ноября, 21:36 • 7360 просмотра
The Telegraph: Россия бросает в атаки «одноразовых пехотинцев» без касок и бронежилетов29 ноября, 21:59 • 6122 просмотра
США закрыли воздушное пространство над Венесуэлой: появился ответ Каракаса30 ноября, 00:05 • 3554 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 18219 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 68072 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 53411 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 61161 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 59660 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кайя Каллас
Махмуд Аббас
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Киевская область
Швеция
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 18219 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 36745 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 54332 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 73883 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 105558 просмотра
Отопление
Техника
The New York Times
The Washington Post
Золото

Партизаны сожгли военный электровоз в российском Брянске, нарушив логистику оккупантов

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Агенты движения "АТЕШ" уничтожили военный электровоз в российском Брянске, ключевом логистическом узле. Это привело к сбоям в поставках боеприпасов, техники и топлива на Сумском направлении.

Партизаны сожгли военный электровоз в российском Брянске, нарушив логистику оккупантов

Агенты партизанского движения «АТЕШ» сожгли военный электровоз на железнодорожных путях в российском городе Брянске. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение в Telegram-канале движения.

Подробности

Отмечается, что партизаны провели успешную диверсию, нанеся точечный удар по критическому элементу вражеской железнодорожной логистики: был уничтожен электровоз, который использовался для перевозки военных грузов.

Брянск является ключевым логистическим узлом, обеспечивающим снабжение Северной группировки оккупантов и переброску резервов в приграничные области

- говорится в сообщении.

Указывается, что уничтожение локомотива в этом хабе создало существенные проблемы в снабжении фронта РФ, а именно нарушены графики движения эшелонов с боеприпасами, техникой и топливом, которые готовились к отправке на передовую на Сумском направлении.

Напомним

Агенты партизанского движения «АТЕШ» провели успешную диверсию в Ростове-на-Дону, уничтожив электровоз, перевозивший военные грузы. Это нарушило графики движения эшелонов с боеприпасами, техникой и резервами, поскольку Ростов-на-Дону является главным распределительным узлом.

Агенты АТЕШ парализовали логистику оккупантов между Крымом и Херсонщиной09.11.25, 07:01 • 12909 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Техника
Военное положение
Война в Украине
Сумская область