Сан-Франциско накрив масштабний блекаут: без світла 130 тисяч абонентів

20 грудня, 17:28 • 15600 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 34455 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 35920 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 26464 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 25551 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 30392 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 34011 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 26087 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 25250 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 20535 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Якщо США не зупинять рф, Європа планує вести прямий діалог з путіним - Зеленський пілся розмови з Макроном20 грудня, 20:20 • 3732 перегляди
Орбан порівняв Каю Каллас із Гітлером та Наполеоном20 грудня, 21:00 • 10453 перегляди
Затримки зарплат на тлі "військового" зростання економіки: в рф десятки тисяч родин залишаються без доходів - розвідка20 грудня, 21:31 • 4744 перегляди
Посланець путіна розкрив деталі переговорів між рф та США в МаяміVideo01:11 • 11165 перегляди
"Брехня та пропаганда": у розвідці США прокоментували інформацію ЗМІ про плани путіна захопити всю Україну та частину Європи01:44 • 6310 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 21004 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 35923 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 91374 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 65156 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 73227 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Одеса
Донецька область
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 7602 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 10416 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр20 грудня, 16:09 • 25864 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 22310 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 35485 перегляди
Сан-Франциско накрив масштабний блекаут: без світла 130 тисяч абонентів

Київ

 • 10 перегляди

Масштабне відключення електроенергії залишило без світла 130 000 будинків та підприємств у Сан-Франциско (Каліфорнія, США). Це призвело до закриття ресторанів, магазинів та значних перебоїв у транспортному сполученні.

Сан-Франциско накрив масштабний блекаут: без світла 130 тисяч абонентів

Масштабне відключення електроенергії призвело до знеструмлення 130 000 будинків та підприємств у Сан-Франциско (Каліфорнія, США). Про це повідомляє NBC News із посиланням на комунальну компанію Pacific Gas and Electric Co, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що велика частина північних районів міста залишилася без електроенергії, починаючи з Річмонд і Пресідіо та районів навколо парку Золоті Ворота.

Відключення електроенергії стосується приблизно третини клієнтів комунальної компанії в місті. Повідомляється про масове закриття ресторанів і магазинів, вимкнення вуличних ліхтарів та різдвяної ілюмінації

- пише видання.

Тим часом Департамент з надзвичайних ситуацій Сан-Франциско заявив, що у місті відбуваються "значні перебої в транспортному сполученні", і закликав мешканців уникати необов'язкових поїздок.

Нагадаємо

28 квітня в Іспанії та Португалії сталося масштабне відключення електроенергії, що залишило мільйони людей без електрики. Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан.

Вадим Хлюдзинський

