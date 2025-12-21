Сан-Франциско накрив масштабний блекаут: без світла 130 тисяч абонентів
Київ • УНН
Масштабне відключення електроенергії залишило без світла 130 000 будинків та підприємств у Сан-Франциско (Каліфорнія, США). Це призвело до закриття ресторанів, магазинів та значних перебоїв у транспортному сполученні.
Деталі
Зазначається, що велика частина північних районів міста залишилася без електроенергії, починаючи з Річмонд і Пресідіо та районів навколо парку Золоті Ворота.
Відключення електроенергії стосується приблизно третини клієнтів комунальної компанії в місті. Повідомляється про масове закриття ресторанів і магазинів, вимкнення вуличних ліхтарів та різдвяної ілюмінації
Тим часом Департамент з надзвичайних ситуацій Сан-Франциско заявив, що у місті відбуваються "значні перебої в транспортному сполученні", і закликав мешканців уникати необов'язкових поїздок.
Нагадаємо
28 квітня в Іспанії та Португалії сталося масштабне відключення електроенергії, що залишило мільйони людей без електрики. Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан.
