Сан-Франциско накрыл масштабный блэкаут: без света 130 тысяч абонентов

20 декабря, 17:28 • 15891 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 35193 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 36589 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 26903 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 25855 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 30583 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 34207 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 26118 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 25277 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20550 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Популярные новости
Орбан сравнил Каю Каллас с Гитлером и Наполеоном20 декабря, 21:00 • 10790 просмотра
Задержки зарплат на фоне «военного» роста экономики: в РФ десятки тысяч семей остаются без доходов – разведка20 декабря, 21:31 • 5460 просмотра
Зеленский: Украина не должна искать альтернативу США, чтобы заставить РФ закончить войну21 декабря, 00:05 • 3980 просмотра
Посланник путина раскрыл детали переговоров между РФ и США в МайамиVideo01:11 • 11798 просмотра
"Ложь и пропаганда": в разведке США прокомментировали информацию СМИ о планах путина захватить всю Украину и часть Европы01:44 • 7014 просмотра
публикации
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 21330 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 36606 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 91626 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 65345 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 73414 просмотра
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 7802 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 10528 просмотра
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер20 декабря, 16:09 • 26037 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 22482 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 35645 просмотра
Сан-Франциско накрыл масштабный блэкаут: без света 130 тысяч абонентов

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Масштабное отключение электроэнергии оставило без света 130 000 домов и предприятий в Сан-Франциско (Калифорния, США). Это привело к закрытию ресторанов, магазинов и значительным перебоям в транспортном сообщении.

Сан-Франциско накрыл масштабный блэкаут: без света 130 тысяч абонентов

Масштабное отключение электроэнергии привело к обесточиванию 130 000 домов и предприятий в Сан-Франциско (Калифорния, США). Об этом сообщает NBC News со ссылкой на коммунальную компанию Pacific Gas and Electric Co, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что большая часть северных районов города осталась без электроэнергии, начиная с Ричмонда и Пресидио и районов вокруг парка Золотые Ворота.

Отключение электроэнергии касается примерно трети клиентов коммунальной компании в городе. Сообщается о массовом закрытии ресторанов и магазинов, отключении уличных фонарей и рождественской иллюминации

- пишет издание.

Тем временем Департамент по чрезвычайным ситуациям Сан-Франциско заявил, что в городе происходят "значительные перебои в транспортном сообщении", и призвал жителей избегать необязательных поездок.

Напомним

28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, оставившее миллионы людей без электричества. Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение.

Афганистан накрыл тотальный блэкаут: прервана интернет- и телефонная связь30.09.25, 01:08 • 5777 просмотров

Вадим Хлюдзинский

