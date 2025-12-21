Сан-Франциско накрыл масштабный блэкаут: без света 130 тысяч абонентов
Киев • УНН
Масштабное отключение электроэнергии оставило без света 130 000 домов и предприятий в Сан-Франциско (Калифорния, США). Это привело к закрытию ресторанов, магазинов и значительным перебоям в транспортном сообщении.
Масштабное отключение электроэнергии привело к обесточиванию 130 000 домов и предприятий в Сан-Франциско (Калифорния, США). Об этом сообщает NBC News со ссылкой на коммунальную компанию Pacific Gas and Electric Co, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что большая часть северных районов города осталась без электроэнергии, начиная с Ричмонда и Пресидио и районов вокруг парка Золотые Ворота.
Отключение электроэнергии касается примерно трети клиентов коммунальной компании в городе. Сообщается о массовом закрытии ресторанов и магазинов, отключении уличных фонарей и рождественской иллюминации
Тем временем Департамент по чрезвычайным ситуациям Сан-Франциско заявил, что в городе происходят "значительные перебои в транспортном сообщении", и призвал жителей избегать необязательных поездок.
Напомним
28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, оставившее миллионы людей без электричества. Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение.
