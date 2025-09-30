$41.480.01
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 28699 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 34330 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 40540 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 44553 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 25996 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 24015 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 16175 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 30150 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 49401 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70678 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Афганистан накрыл тотальный блэкаут: прервана интернет- и телефонная связь

Киев • УНН

 • 540 просмотра

В Афганистане утром произошло полное отключение интернета, сопровождаемое перебоями в работе телефонной связи. Талибан объясняет это мерами по обеспечению морали и контролю над информационным пространством.

Афганистан накрыл тотальный блэкаут: прервана интернет- и телефонная связь

В Афганистане утром произошло полное отключение интернета, которое сопровождается перебоями в работе телефонной связи. Об этом сообщает NetBlocks, передает УНН.

Детали

Согласно информации, в течение нескольких часов доступ к сети постепенно ограничивался в разных регионах страны, пока соединение не исчезло полностью. Сейчас отключение коснулось и мобильных операторов, что усложнило телефонную связь.

Причиной ограничений называют меры, введенные властями Талибана. Их объясняют "необходимостью обеспечения морали и контроля над информационным пространством".

В целом после прихода к власти в 2021 году Талибан усиливает контроль над СМИ и коммуникациями в Афганистане. Ранее уже фиксировались случаи блокировки социальных сетей и независимых новостных ресурсов.

Напомним

Талибан запретил книги, написанные женщинами, и 18 учебных предметов в университетах Афганистана, включая права человека и гендерные исследования. Это решение также касается книг иранских авторов, что создает значительный пробел в образовании.

Правительство Талибана заявляет, что соблюдает права женщин в соответствии со своим толкованием афганской культуры и исламского права.

Авиабаза Баграм в Афганистане: Трамп угрожает "плохими вещами", если США не получат контроль21.09.25, 12:09 • 5069 просмотров

Вероника Марченко

Новости МираТехнологии
Талибан
Афганистан