Афганистан накрыл тотальный блэкаут: прервана интернет- и телефонная связь
Киев • УНН
В Афганистане утром произошло полное отключение интернета, сопровождаемое перебоями в работе телефонной связи. Талибан объясняет это мерами по обеспечению морали и контролю над информационным пространством.
Детали
Согласно информации, в течение нескольких часов доступ к сети постепенно ограничивался в разных регионах страны, пока соединение не исчезло полностью. Сейчас отключение коснулось и мобильных операторов, что усложнило телефонную связь.
Причиной ограничений называют меры, введенные властями Талибана. Их объясняют "необходимостью обеспечения морали и контроля над информационным пространством".
В целом после прихода к власти в 2021 году Талибан усиливает контроль над СМИ и коммуникациями в Афганистане. Ранее уже фиксировались случаи блокировки социальных сетей и независимых новостных ресурсов.
Напомним
Талибан запретил книги, написанные женщинами, и 18 учебных предметов в университетах Афганистана, включая права человека и гендерные исследования. Это решение также касается книг иранских авторов, что создает значительный пробел в образовании.
Правительство Талибана заявляет, что соблюдает права женщин в соответствии со своим толкованием афганской культуры и исламского права.
