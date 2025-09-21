$41.250.00
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Авиабаза Баграм в Афганистане: Трамп угрожает "плохими вещами", если США не получат контроль

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Дональд Трамп заявил, что авиабазу якобы "построили американцы", хотя на самом деле, ее построили еще в 1950-х годах и использовали советские войска.

Авиабаза Баграм в Афганистане: Трамп угрожает "плохими вещами", если США не получат контроль

Президент США Дональд Трамп требует вернуть авиабазу Баграм в Афганистане под американский контроль, иначе угрожает "плохими последствиями". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Truth Social.

Детали

Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, то есть Соединенным Штатам Америки, то произойдут плохие вещи

- написал Трамп.

Справка

Авиабаза Баграм расположена в 47 км к северу от афганской столицы Кабула. Она была построена в 1950-х годах советскими специалистами и использовалась советскими войсками во время войны 1979-1989 годов.

После терактов 11 сентября 2001 года и до июля 2021 года авиабаза использовалась Военно-воздушными силами США.

Напомним

Дональд Трамп заявил о желании сохранить авиабазу Баграм в Афганистане. По его мнению, вывод войск США, произошедший при президентстве Джо Байдена, был ошибкой.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Truth Social
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
Кабул
Афганистан
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты