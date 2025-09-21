Авиабаза Баграм в Афганистане: Трамп угрожает "плохими вещами", если США не получат контроль

Президент США Дональд Трамп требует вернуть авиабазу Баграм в Афганистане под американский контроль, иначе угрожает "плохими последствиями". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Truth Social.

Детали

Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, то есть Соединенным Штатам Америки, то произойдут плохие вещи - написал Трамп.

Справка

Авиабаза Баграм расположена в 47 км к северу от афганской столицы Кабула. Она была построена в 1950-х годах советскими специалистами и использовалась советскими войсками во время войны 1979-1989 годов.

После терактов 11 сентября 2001 года и до июля 2021 года авиабаза использовалась Военно-воздушными силами США.

Напомним

Дональд Трамп заявил о желании сохранить авиабазу Баграм в Афганистане. По его мнению, вывод войск США, произошедший при президентстве Джо Байдена, был ошибкой.