Трамп розкрив наміри щодо авіабази Баграм в Афганістані

Президент США Дональд Трамп заявив сьогодні на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, що хоче зберегти авіабазу Баграм в Афганістані, передає УНН із посиланням на CNN.

За даними ЗМІ, авіабаза Баграм розташована на північ від столиці країни Кабула, була найбільшою військовою базою США в Афганістані з жовтня 2001 по липень 2021 року, коли США передали її афганським силам.

Трамп неодноразово заявляв, що ніколи не хотів би, щоб США залишали базу, яку він несподівано відвідав у День подяки у 2019 році під час свого першого президентського терміну, насамперед через її близькість до Китаю.

Цей об'єкт було взято під охорону під час вторгнення США до Афганістану у 2001 році. Раніше цього місяця Трамп назвав адміністрацію Байдена "дурною" за виведення американських військ із бази.

"Ми збиралися піти з Афганістану, але ми збиралися піти звідти з силою і гідністю, і ми збиралися зберегти Баграм", - заявив Трамп під час конференції зі Стармером. "Ми віддали їм це задарма. До речі, ми намагаємось повернути це назад".

Після виведення військ у 2021 році, згідно з звітом Пентагону, США залишили військову техніку на суму 7 мільярдів доларів.