Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 18892 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 28082 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 18949 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 17630 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 27290 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 15419 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 46596 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 44004 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33453 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Трамп розкрив наміри щодо авіабази Баграм в Афганістані

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Дональд Трамп заявив про бажання зберегти авіабазу Баграм в Афганістані, яку США передали афганським силам у липні 2021 року. Він вважає виведення військ з бази помилкою адміністрації Байдена.

Трамп розкрив наміри щодо авіабази Баграм в Афганістані
Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив сьогодні на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, що хоче зберегти авіабазу Баграм в Афганістані, передає УНН із посиланням на CNN.

За даними ЗМІ, авіабаза Баграм розташована на північ від столиці країни Кабула, була найбільшою військовою базою США в Афганістані з жовтня 2001 по липень 2021 року, коли США передали її афганським силам.

Трамп неодноразово заявляв, що ніколи не хотів би, щоб США залишали базу, яку він несподівано відвідав у День подяки у 2019 році під час свого першого президентського терміну, насамперед через її близькість до Китаю.

Цей об'єкт було взято під охорону під час вторгнення США до Афганістану у 2001 році. Раніше цього місяця Трамп назвав адміністрацію Байдена "дурною" за виведення американських військ із бази.

"Ми збиралися піти з Афганістану, але ми збиралися піти звідти з силою і гідністю, і ми збиралися зберегти Баграм", - заявив Трамп під час конференції зі Стармером. "Ми віддали їм це задарма. До речі, ми намагаємось повернути це назад".

Після виведення військ у 2021 році, згідно з звітом Пентагону, США залишили військову техніку на суму 7 мільярдів доларів.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Кір Стармер
Пентагон
Кабул
Афганістан
Дональд Трамп
Велика Британія
Китай
Сполучені Штати Америки