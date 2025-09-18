Трамп раскрыл намерения относительно авиабазы Баграм в Афганистане

Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, что хочет сохранить авиабазу Баграм в Афганистане, передает УНН со ссылкой на CNN.

По данным СМИ, авиабаза Баграм, расположенная к северу от столицы страны Кабула, была крупнейшей военной базой США в Афганистане с октября 2001 по июль 2021 года, когда США передали ее афганским силам.

Трамп неоднократно заявлял, что никогда не хотел бы, чтобы США покидали базу, которую он неожиданно посетил в День благодарения в 2019 году во время своего первого президентского срока, прежде всего из-за ее близости к Китаю.

Этот объект был взят под охрану во время вторжения США в Афганистан в 2001 году. Ранее в этом месяце Трамп назвал администрацию Байдена "глупой" за вывод американских войск с базы.

"Мы собирались уйти из Афганистана, но мы собирались уйти оттуда с силой и достоинством, и мы собирались сохранить Баграм", - заявил Трамп во время конференции со Стармером. "Мы отдали им это даром. Кстати, мы пытаемся вернуть это обратно".

После вывода войск в 2021 году, согласно отчету Пентагона, США оставили военную технику на сумму 7 миллиардов долларов.