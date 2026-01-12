Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания

Сегодня, 12 января, в Украине - День украинского политзаключенного. Традиция возникла в 1975 году в Мордовских лагерях по инициативе Вячеслава Чорновола, который призывал противостоять репрессиям и жестокости советского режима. С тех пор в этот день ежегодно вспоминаются украинцы, пострадавшие за свои политические убеждения и стремление быть свободными.

Подробности

Именно в этот день 12 января 1972 года после рождественских вертепов началась вторая волна погрома украинской интеллигенции, которая положила конец движению шестидесятников. В том году в течение нескольких дней в Киеве и Львове были арестованы Иван Свитличный, Евгений Сверстюк, Василий Стус, Леонид Плющ, Зиновий Антонюк, Иван Дзюба, Вячеслав Чорновол, Михаил Осадчий, Иван Гель, Стефания Шабатура, Ирина Стасив-Калинец.

Следующая волна арестов произошла в апреле-мае 1972 года. В целом же в 1972-1974 годах было проведено более тысячи обысков, арестовано 193 человека, из них 100 – за антисоветскую пропаганду и 27 – за религиозные убеждения.

Во время премьеры фильма "Тени забытых предков" в киевском кинотеатре "Украина" 4 сентября 1965 года литературный критик Иван Дзюба со сцены, аспирант-литературовед Василий Стус и журналист Вячеслав Чорновол в зале призвали подняться в знак протеста против арестов украинских интеллектуалов, которые произошли летом 1965 года. Под письмом протеста подписалось 140 присутствующих.

За стремление быть свободными кремль наказывал сурово: почти все получили 7 лет заключения в лагерях строгого режима и 5 лет ссылки - и выселены за пределы Украины - в Мордовию и Пермскую область России, затем в Сибирь и в Казахстан. Тех, кого режим боялся больше всего, отправляли в психбольницы.

В целом борьба советского режима с диссидентским движением в Украине началась еще в середине 50-х годов. Активизация национально-культурной жизни после смерти Иосифа Сталина, появление движения шестидесятников напугали высшее партийное руководство. Поэтому Комитет государственной безопасности (тайная полиция) работал над тем, чтобы подавить диссидентское движение. Только за период "хрущевской оттепели" - с 1954 до 1964 года, было арестовано почти 800 человек за так называемую "антисоветскую деятельность".

А в 1965-м, с 24 августа по 4 сентября в Киеве, Львове, Одессе, Ивано-Франковске, Тернополе, Луцке, Феодосии кагэбисты арестовали более 20 представителей украинской интеллигенции. Среди них – братья Михаил и Богдан Горыни, Иван Свитличный, Святослав Караванский.

Традиция празднования Дня украинского политзаключенного была введена в 1975 году по инициативе Вячеслава Чорновола, который призывал противостоять репрессиям и жестокости советского режима. Идею поддержала созданная в 1976 году Украинская хельсинкская группа, члены которой тоже довольно быстро попали под репрессии.

Нынешняя российская власть наследует советские методы борьбы с инакомыслящими. После начала российской агрессии против Украины в 2014 году на временно оккупированных РФ территориях развернулся настоящий террор против украинцев и крымских татар.

После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года россияне продолжают преследовать украинцев на захваченных территориях, совершать военные преступления, нарушать права и свободы человека.

В частности, по состоянию на январь этого года оккупанты незаконно заключили 224 человека во временно оккупированном Крыму, из них 133 - крымские татары.

