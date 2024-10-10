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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне подтвердили гибель журналистки Виктории Рощиной в плену - Лубинец

россияне подтвердили гибель журналистки Виктории Рощиной в плену - Лубинец

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 19:25  •  299 просмотра

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец получил официальное подтверждение от рф о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной в плену. Рощина исчезла в августе 2023 года на оккупированной территории Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что уже имеет от российской стороны подтверждение о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной. Об этом омбудсмен сообщил в Telegram, пишет УНН.

У меня есть официальное документальное подтверждение от российской стороны о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, незаконно лишенной свободы россией. Искренние соболезнования родным и близким Виктории,

- написал Лубинец.

Детали

Омбудсмен напомнил, что журналистка пропала без вести в августе 2023 года на ВОТ Украины. В сентябре того же года родственники Рощиной обратились в соответствующие органы с заявлением о ее розыске. Обращение от родных получил и Офис омбудсмена. И только в мае 2024 года в России подтвердили, что она задержана и находится на территории рф. Также было подтверждение от МККК.

В очередной раз в российской неволе погибает человек, пребывание которого в застенках РФ было подтверждено МККК! Почему молодая женщина умерла, находясь в российской неволе, - неизвестно,

- отметил Лубинец.

По словам омбудсмена, он сообщил ООН и МККК, чтобы они зафиксировали факт гибели журналистки, которую незаконно удерживала рф.

Незаконные задержания и похищения журналистов - оружие РФ против свободы слова! Россия в очередной раз нарушила Женевские конвенции и международное гуманитарное право. Международное сообщество должно давить на Россию, чтобы все виновные в преступлениях были привлечены к ответственности,

- добавил Лубинец.

Напомним

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, заявил, что  в россии в заключении умерла украинская журналистка Виктория Рощина. Оккупанты заявили, что это произошло в процессе этапирования из Таганрога в москву.

Позже Юрчишин удалил свой пост о смерти Рощиной. Впоследствии появился другой пост, что информацию надо верифицировать.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Виктория Рощина была в списках на обмен и ее этапировали в "Лефортово". Официального подтверждения смерти журналистки Украина не получала, информация требует проверки.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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