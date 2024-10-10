россияне подтвердили гибель журналистки Виктории Рощиной в плену - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что уже имеет от российской стороны подтверждение о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной. Об этом омбудсмен сообщил в Telegram, пишет УНН.

У меня есть официальное документальное подтверждение от российской стороны о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, незаконно лишенной свободы россией. Искренние соболезнования родным и близким Виктории, - написал Лубинец.

Детали

Омбудсмен напомнил, что журналистка пропала без вести в августе 2023 года на ВОТ Украины. В сентябре того же года родственники Рощиной обратились в соответствующие органы с заявлением о ее розыске. Обращение от родных получил и Офис омбудсмена. И только в мае 2024 года в России подтвердили, что она задержана и находится на территории рф. Также было подтверждение от МККК.

В очередной раз в российской неволе погибает человек, пребывание которого в застенках РФ было подтверждено МККК! Почему молодая женщина умерла, находясь в российской неволе, - неизвестно, - отметил Лубинец.

По словам омбудсмена, он сообщил ООН и МККК, чтобы они зафиксировали факт гибели журналистки, которую незаконно удерживала рф.

Незаконные задержания и похищения журналистов - оружие РФ против свободы слова! Россия в очередной раз нарушила Женевские конвенции и международное гуманитарное право. Международное сообщество должно давить на Россию, чтобы все виновные в преступлениях были привлечены к ответственности, - добавил Лубинец.

Напомним

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, заявил, что в россии в заключении умерла украинская журналистка Виктория Рощина. Оккупанты заявили, что это произошло в процессе этапирования из Таганрога в москву.

Позже Юрчишин удалил свой пост о смерти Рощиной. Впоследствии появился другой пост, что информацию надо верифицировать.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Виктория Рощина была в списках на обмен и ее этапировали в "Лефортово". Официального подтверждения смерти журналистки Украина не получала, информация требует проверки.