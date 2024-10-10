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Українська журналістка Вікторія Рощина була у списках на обмін - розвідка

Українська журналістка Вікторія Рощина була у списках на обмін - розвідка

Київ • УНН

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Представник ГУР повідомив, що Вікторія Рощина була у списках на обмін і її етапували до "Лефортово". Офіційного підтвердження смерті журналістки Україна не отримувала, інформація потребує перевірки.

Українська журналістка Вікторія Рощина була у списках на обмін. Про це у коментарі Суспільному повідомив представник ГУР Андрій Юсов, передає УНН.

"Вікторія Рощина, незаконно утримувана рф громадянка України, була у відповідних базах, реєстрах з українського боку. Координаційний штаб робив все можливе, щоб повернути її додому. ЇЇ повернення було погоджене і остання інформація, яка відома, її етапували до "Лефортово" з метою підготовки повернення додому", - сказав він.

За словами Юсова, українська сторона не коментує, під час якого обміну Рощина мала повернутися додому.

"Найближчим часом вона мала бути вдома, для цього було зроблене все необхідне", - сказав представник ГУР.

Водночас він заявив, що офіційно Україна не отримувала інформацію і підтвердження про смерть журналістки.

"Нам відома інформація про імовірну загибель Вікторії Рощиної. Офіційного підтвердження немає, воно потребує перевірки. Офіційного повідомлення з боку держави-агресорки також немає", - сказав Юсов.

Раніше

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, у росії в ув’язненні померла українська журналістка Вікторія Рощина. Окупанти заявили, що це сталося в процесі етапування з таганрогу до москви. 

Пізніше Юрчишин видалив свій пост про смерть Рощиної. Згодом з'явився інший пост, що інформацію треба верифікувати.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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