Українська журналістка Вікторія Рощина була у списках на обмін - розвідка
Київ • УНН
Представник ГУР повідомив, що Вікторія Рощина була у списках на обмін і її етапували до "Лефортово". Офіційного підтвердження смерті журналістки Україна не отримувала, інформація потребує перевірки.
Українська журналістка Вікторія Рощина була у списках на обмін. Про це у коментарі Суспільному повідомив представник ГУР Андрій Юсов, передає УНН.
"Вікторія Рощина, незаконно утримувана рф громадянка України, була у відповідних базах, реєстрах з українського боку. Координаційний штаб робив все можливе, щоб повернути її додому. ЇЇ повернення було погоджене і остання інформація, яка відома, її етапували до "Лефортово" з метою підготовки повернення додому", - сказав він.
За словами Юсова, українська сторона не коментує, під час якого обміну Рощина мала повернутися додому.
"Найближчим часом вона мала бути вдома, для цього було зроблене все необхідне", - сказав представник ГУР.
Водночас він заявив, що офіційно Україна не отримувала інформацію і підтвердження про смерть журналістки.
"Нам відома інформація про імовірну загибель Вікторії Рощиної. Офіційного підтвердження немає, воно потребує перевірки. Офіційного повідомлення з боку держави-агресорки також немає", - сказав Юсов.
Раніше
Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, у росії в ув’язненні померла українська журналістка Вікторія Рощина. Окупанти заявили, що це сталося в процесі етапування з таганрогу до москви.
Пізніше Юрчишин видалив свій пост про смерть Рощиної. Згодом з'явився інший пост, що інформацію треба верифікувати.