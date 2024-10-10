Украинская журналистка Виктория Рощина была в списках на обмен - разведка

Украинская журналистка Виктория Рощина была в списках на обмен. Об этом в комментарии Суспільному сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, передает УНН.

"Виктория Рощина, незаконно удерживаемая рф гражданка Украины, была в соответствующих базах, реестрах с украинской стороны. Координационный штаб делал все возможное, чтобы вернуть ее домой. Ее возвращение было согласовано и последняя информация, которая известна, ее этапировали в "Лефортово" с целью подготовки возвращения домой", - сказал он.

По словам Юсова, украинская сторона не комментирует, во время какого обмена Рощина должна была вернуться домой.

"В ближайшее время она должна была быть дома, для этого было сделано все необходимое", - сказал представитель ГУР.

В то же время он заявил, что официально Украина не получала информацию и подтверждение о смерти журналистки.

"Нам известна информация о вероятной гибели Виктории Рощиной. Официального подтверждения нет, оно требует проверки. Официального сообщения со стороны государства-агрессора также нет", - сказал Юсов.

Ранее

Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, в россии в заключении умерла украинская журналистка Виктория Рощина. Оккупанты заявили, что это произошло в процессе этапирования из таганрога в москву.

Позже Юрчишин удалил свой пост о смерти Рощиной. Впоследствии появился другой пост, что информацию надо верифицировать.