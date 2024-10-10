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росіяни підтвердили загибель журналістки Вікторії Рощиної у полоні - Лубінець

росіяни підтвердили загибель журналістки Вікторії Рощиної у полоні - Лубінець

Київ • УНН

 • 39964 перегляди

Омбудсмен Дмитро Лубінець отримав офіційне підтвердження від рф про загибель української журналістки Вікторії Рощиної в полоні. Рощина зникла в серпні 2023 року на окупованій території України.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що вже має від російської сторони підтвердження про загибель української журналістки Вікторії Рощиної. Про це омбудсмен повідомив у Telegram, пише УНН.

У мене є офіційне документальне підтвердження від російської сторони про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, незаконно позбавленої свободи росією. Щирі співчуття рідним і близьким Вікторії,

- написав Лубінець.

Деталі

Омбудсмен нагадав, що журналістка зникла безвісти у серпні 2023 року на ТОТ України. У вересні того ж року родичі Рощиної звернулися до відповідних органів з заявою про її розшук. Звернення від рідних отримав і Офіс омбудсмана. І лише у травні 2024 року в Росії підтвердили, що вона затримана і перебуває на території рф. Також було підтвердження від МКЧХ.

В черговий раз у російській неволі гине людина, перебування якої у застінках РФ було підтверджене МКЧХ! Чому молода жінка померла, перебуваючи в російській неволі, – невідомо,

- зазначив Лубінець.

За словами омбудсмена, він повідомив ООН та МКЧХ, щоб вони зафіксували факт загибелі журналістки, яку незаконно утримувала рф.

Незаконні затримання і викрадення журналістів – зброя рф проти свободи слова! Росія вкотре порушила Женевські конвенції та міжнародне гуманітарне право. Міжнародна спільнота повинна тиснути на Росію, аби всі винні у злочинах було притягнуті до відповідальності,

- додав Лубінець.

Нагадаємо

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, заявив, що  у росії в ув’язненні померла українська журналістка Вікторія Рощина. Окупанти заявили, що це сталося в процесі етапування з таганрогу до москви.

Пізніше Юрчишин видалив свій пост про смерть Рощиної. Згодом з'явився інший пост, що інформацію треба верифікувати.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Вікторія Рощина була у списках на обмін і її етапували до "Лефортово". Офіційного підтвердження смерті журналістки Україна не отримувала, інформація потребує перевірки.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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