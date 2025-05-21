Крымскотатарский политзаключенный Сервер Мустафаев стал лауреатом премии Freedom House

Крымскотатарский активист и политический заключенный кремля Сервер Мустафаев удостоен Премии Свободы имени Альфреда Мозеса, которую ежегодно вручает международная правозащитная организация Freedom House. Награда присуждена за весомый вклад в защиту прав человека и развитие демократии, передает УНН со ссылкой на Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Детали

Как сообщили в Представительстве, вместо Сервера Мустафаева, который находится за решеткой по приговору за участие в "террористической деятельности".

Для меня была большая честь получить от его имени эту награду и напомнить о Сервере и всех других наших заложниках и незаконно удерживаемых россией гражданах Украины. Это признание является важным напоминанием о борьбе Украины и крымскотатарского народа против жестоких репрессий со стороны рф. Преступления Кремля против крымских татар и геноцидная война против Украины являются продолжением безнаказанной человеконенавистнической политики империи зла, депортации 1944 года и всех других преступлений против украинцев – отметила Оксана Маркарова.

Справка

Сервер Мустафаев последовательно защищал жертв политических репрессий в оккупированном Крыму, выступая за права незаконно преследуемых граждан.

В мае 2018 года он был задержан представителями оккупационных властей рф по обвинению в участии в "террористической деятельности". После задержания Мустафаева этапировали в Ростов-на-Дону, где он неоднократно сообщал о серьезных нарушениях прав в СИЗО: отсутствие медицинской помощи, ограничения на прогулки, а также держал голодовку из-за бесчеловечных условий содержания.

В сентябре 2020 года оккупационный суд вынес обвинительный приговор – 14 лет лишения свободы.