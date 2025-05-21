Кримськотатарський політв’язень Сервер Мустафаєв став лауреатом премії Freedom House

Кримськотатарського активіста та політичного в’язня кремля Сервера Мустафаєва удостоєно Премії Свободи імені Альфреда Мозеса, яку щороку вручає міжнародна правозахисна організація Freedom House. Нагорода присуджена за вагомий внесок у захист прав людини та розвиток демократії, передає УНН із посиланням на Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

Деталі

Як повідомили у Представництві, замість Сервера Мустафаєва, який перебуває за гратами по вироку за участь у "терористичній діяльності".

Для мене була велика честь отримати від його імені цю нагороду і нагадати про Сервера і всіх інших наших заручників і незаконно утримуваних росією громадян України. Це визнання є важливим нагадуванням про боротьбу України та кримськотатарського народу проти жорстоких репресій з боку рф. Злочини Кремля проти кримських татар та геноцидна війна проти України є продовженням непокараної людиноненависницької політики імперії зла, депортації 1944 року і всіх інших злочинів проти українців – зазначила Оксана Маркарова.

Довідка

Сервер Мустафаєв послідовно захищав жертв політичних репресій в окупованому Криму, виступаючи за права незаконно переслідуваних громадян.

У травні 2018 року його затримали представники окупаційної влади рф за звинуваченням в участі у "терористичній діяльності". Після затримання Мустафаєва етапували до Ростова-на-Дону, де він неодноразово повідомляв про серйозні порушення прав у СІЗО: відсутність медичної допомоги, обмеження на прогулянки, а також тримав голодування через нелюдські умови утримання.

У вересні 2020 року окупаційний суд виніс обвинувальний вирок – 14 років позбавлення волі.