13:58
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
12:30
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
11:00
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
08:44
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
13 декабря, 07:54
Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico
13 декабря, 07:37
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
13 декабря, 01:49
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
Большое освобождение политзаключенных в беларуси: на свободе оппозиционерка Колесникова и Нобелевский лауреат Беляцкий

Киев • УНН

 380 просмотра

Белорусский диктатор александр лукашенко освободил из заключения оппозиционерку Марию Колесникову и лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого. В общей сложности беларусь отпустила 123 политзаключенных, среди которых также Виктор Бабарико и Максим Знак.

Большое освобождение политзаключенных в беларуси: на свободе оппозиционерка Колесникова и Нобелевский лауреат Беляцкий

Белорусский диктатор александр лукашенко освободил из заключения оппозиционерку Марию Колесникову и лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого, передает УНН со ссылкой на белорусские СМИ и Telegram-каналы.

В общей сложности беларусь отпустила на свободу 123 политзаключенных, сообщает пресс-служба лукашенко.

Колесникова стала одной из ключевых фигур белорусской оппозиции после президентских выборов 2020 года. Она возглавляла штаб Виктора Бабарико, а после его ареста присоединилась к команде Светланы Тихановской. В сентябре 2020 года Колесникова была задержана после попытки ее насильственного выдворения из Беларуси, которую она сорвала, разорвав свой паспорт на границе.

США снимают санкции с белорусского калия: отпустит ли лукашенко еще 150 политзаключенных?13.12.25, 15:30 • 928 просмотров

В 2021 году суд приговорил ее к 11 годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата власти. Колесникова провела более полутора лет в условиях строгой изоляции. Почти два года ее семья и адвокаты не могли с ней связаться. Лишь в ноябре 2024 года ей разрешили краткосрочную встречу с отцом, что стало первым подтверждением ее состояния за долгое время.

Впоследствии стало известно, что на свободу отпустили лауреата Нобелевской премии, белорусского политзаключенного Алеся Беляцкого, экс-кандидата в президенты беларуси Виктора Бабарико и адвоката Максима Знака. 

В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский13.12.25, 15:41 • 2892 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Беларусь