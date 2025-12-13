Большое освобождение политзаключенных в беларуси: на свободе оппозиционерка Колесникова и Нобелевский лауреат Беляцкий

Белорусский диктатор александр лукашенко освободил из заключения оппозиционерку Марию Колесникову и лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого, передает УНН со ссылкой на белорусские СМИ и Telegram-каналы.

В общей сложности беларусь отпустила на свободу 123 политзаключенных, сообщает пресс-служба лукашенко.

Колесникова стала одной из ключевых фигур белорусской оппозиции после президентских выборов 2020 года. Она возглавляла штаб Виктора Бабарико, а после его ареста присоединилась к команде Светланы Тихановской. В сентябре 2020 года Колесникова была задержана после попытки ее насильственного выдворения из Беларуси, которую она сорвала, разорвав свой паспорт на границе.

В 2021 году суд приговорил ее к 11 годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата власти. Колесникова провела более полутора лет в условиях строгой изоляции. Почти два года ее семья и адвокаты не могли с ней связаться. Лишь в ноябре 2024 года ей разрешили краткосрочную встречу с отцом, что стало первым подтверждением ее состояния за долгое время.

Впоследствии стало известно, что на свободу отпустили лауреата Нобелевской премии, белорусского политзаключенного Алеся Беляцкого, экс-кандидата в президенты беларуси Виктора Бабарико и адвоката Максима Знака.

