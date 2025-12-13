Велике звільнення політв'язнів у білорусі: на волі опозиціонерка Колеснікова та Нобелівський лауреат Біляцький
Київ • УНН
Білоруський диктатор олександр лукашенко звільнив з ув'язнення опозиціонерку Марію Колеснікову та лауреата Нобелівської премії Олеся Біляцького. Загалом Білорусь відпустила 123 політв'язнів, серед яких також Віктор Бабаріко та Максим Знак.
Білоруський диктатор олександр лукашенко звільнив з ув'язнення опозиціонерку Марію Колеснікову та лауреата Нобелівської премії Олеся Біляцького, передає УНН із посиланням на білоруські ЗМІ та Telegram-канали.
Загалом, білорусь відпустила на волю 123 політв'язнів, повідомляє пресслужба лукашенка.
Колеснікова стала однією з ключових постатей білоруської опозиції після президентських виборів 2020 року. Вона очолювала штаб Віктора Бабаріко, а після його арешту приєдналася до команди Світлани Тихановської. У вересні 2020 року Колеснікова була затримана після спроби її насильницького видворення з білорусі, яку вона зірвала, розірвавши свій паспорт на кордоні.
2021 року суд засудив її до 11 років позбавлення волі за звинуваченням у змові з метою захоплення влади. Колеснікова провела понад півтора року в умовах суворої ізоляції. Майже два роки її сім'я та адвокати не могли з нею зв'язатися. Лише у листопаді 2024 року їй дозволили короткострокову зустріч із батьком, що стало першим підтвердженням її стану за довгий час.
Згодом стало відомо, що на свободу відпустили лауреата Нобелівської премії, білоруського політв'язня Алеся Беляцького, екскандидата у президенти билорусі Віктора Бабаріко та адвоката Максима Знака.
