Велике звільнення політв'язнів у білорусі: на волі опозиціонерка Колеснікова та Нобелівський лауреат Біляцький

13:58 • 2072 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13:41 • 4016 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
12:30 • 5632 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
11:00 • 10153 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 12164 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 11370 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 11994 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
13 грудня, 07:54 • 7024 перегляди
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico
13 грудня, 07:37 • 7010 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
13 грудня, 01:49 • 16935 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА13 грудня, 05:47 • 20722 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 17015 перегляди
рф випустила понад 450 дронів та 30 ракет, без світла тисячі в 7 областях: Зеленський відреагував на нічну російську атакуPhoto13 грудня, 08:49 • 9706 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 10909 перегляди
Уже очолював партію: нардеп назвав потенційного нового очільника "Слуги народу"09:11 • 6048 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи12:38 • 4226 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 17028 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 30866 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 52952 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 49633 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Херсонська область
Дніпропетровська область
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo11:42 • 2674 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате11:26 • 3112 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 10918 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 49633 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 32282 перегляди
Велике звільнення політв'язнів у білорусі: на волі опозиціонерка Колеснікова та Нобелівський лауреат Біляцький

Київ • УНН

 • 764 перегляди

Білоруський диктатор олександр лукашенко звільнив з ув'язнення опозиціонерку Марію Колеснікову та лауреата Нобелівської премії Олеся Біляцького. Загалом Білорусь відпустила 123 політв'язнів, серед яких також Віктор Бабаріко та Максим Знак.

Велике звільнення політв'язнів у білорусі: на волі опозиціонерка Колеснікова та Нобелівський лауреат Біляцький

Білоруський диктатор олександр лукашенко звільнив з ув'язнення опозиціонерку Марію Колеснікову та лауреата Нобелівської премії Олеся Біляцького, передає УНН із посиланням на білоруські ЗМІ та Telegram-канали.

Загалом, білорусь відпустила на волю 123 політв'язнів, повідомляє пресслужба лукашенка.

Колеснікова стала однією з ключових постатей білоруської опозиції після президентських виборів 2020 року. Вона очолювала штаб Віктора Бабаріко, а після його арешту приєдналася до команди Світлани Тихановської. У вересні 2020 року Колеснікова була затримана після спроби її насильницького видворення з білорусі, яку вона зірвала, розірвавши свій паспорт на кордоні.

США знімають санкції з білоруського калію: чи відпустить лукашенко ще 150 політв'язнів?13.12.25, 15:30 • 1154 перегляди

2021 року суд засудив її до 11 років позбавлення волі за звинуваченням у змові з метою захоплення влади. Колеснікова провела понад півтора року в умовах суворої ізоляції. Майже два роки її сім'я та адвокати не могли з нею зв'язатися. Лише у листопаді 2024 року їй дозволили короткострокову зустріч із батьком, що стало першим підтвердженням її стану за довгий час.

Згодом стало відомо, що на свободу відпустили лауреата Нобелівської премії, білоруського політв'язня Алеся Беляцького, екскандидата у президенти билорусі Віктора Бабаріко та адвоката Максима Знака. 

В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський13.12.25, 15:41 • 4024 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
Білорусь