США знімають санкції з білоруського калію: чи відпустить лукашенко ще 150 політв'язнів?

США знімають санкції з білоруського калію. Про це заявив у суботу спецпосланець американського президента білорусі Джон Коул після зустрічі в Мінську з олександром лукашенком, передає УНН із посиланням на Euronews та "Пул Первого".

Деталі

"Відповідно до вказівок президента Трампа США знімають санкції з калію, - сказав Коул. - Думаю, це дуже хороший хід з боку США для білорусі. Ми їх знімаємо зараз".

Американський посланець також зазначив, що спілкування на тему санкцій між Вашингтоном та мінськом триватиме і надалі. "У міру нормалізації відносин між двома країнами все більше санкцій зніматиметься", - сказав Джон Коул, висловивши сподівання, що в майбутньому сторони дійдуть ситуації, коли таких обмежувальних заходів не буде взагалі.

За словами Коула, переговори з лукашенком, які розпочалися у п'ятницю і продовжились у суботу, "були дуже продуктивними". Американський посланець повідомив, що сторони обговорили питання нормалізації відносин, а також війни між росією та Україною, зазначивши, що "лукашенко дає добрі поради щодо врегулювання конфлікту в Україні".

Додамо

Euronews зуважує, що у серпні 2021 року, через рік після президентських виборів у білорусі, які не були визнані Заходом через звинувачення у фальсифікаціях, США внесли до списку санкцій ВАТ "Білоруськалій", одного з найбільших виробників калійних добрив у світі.

За даними Національного статистичного комітету, до кризи у 2020 році білорусь заробила на експорті калійних добрив 2,4 мільярда доларів. Це близько 8% загального обсягу білоруського експорту, або близько 4% ВВП країни.

Попередній візит американської делегації на чолі з Коулом до Мінська відбувся у вересні. Після тієї зустрічі білоруська влада звільнила з в'язниць і депортувала до Литви 51 ув'язненого. Білоруські незалежні ЗМІ повідомляють, що результатом цьогорічної поїздки може стати звільнення ще 150 осіб, яких, за їхніми даними, можуть депортувати до Польщі.