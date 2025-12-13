США знімають санкції з білоруського калію: чи відпустить лукашенко ще 150 політв'язнів?

$42.270.00
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
11:00 • 6306 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 10258 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 10284 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
08:44 • 11231 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
07:54 • 6242 перегляди
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico
07:37 • 6476 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
13 грудня, 01:49 • 16679 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 32052 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 39346 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки Video13 грудня, 04:32 • 23324 перегляди
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА13 грудня, 05:47 • 19415 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 14710 перегляди
рф випустила понад 450 дронів та 30 ракет, без світла тисячі в 7 областях: Зеленський відреагував на нічну російську атакуPhoto08:49 • 7028 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo09:00 • 8270 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи12:38 • 1600 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 14870 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 29927 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 51777 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 48238 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Стів Віткофф
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Херсонська область
Берлін
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo11:42 • 1566 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате11:26 • 1908 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo09:00 • 8484 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 48238 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 31738 перегляди
США знімають санкції з білоруського калію: чи відпустить лукашенко ще 150 політв'язнів?

Київ • УНН

 • 38 перегляди

США знімають санкції з білоруського калію, про що заявив спецпосланець Джон Коул після зустрічі з Олександром Лукашенком. Це рішення є частиною нормалізації відносин між країнами, що може призвести до подальшого скасування обмежувальних заходів.

США знімають санкції з білоруського калію: чи відпустить лукашенко ще 150 політв'язнів?

США знімають санкції з білоруського калію. Про це заявив у суботу спецпосланець американського президента білорусі Джон Коул після зустрічі в Мінську з олександром лукашенком, передає УНН із посиланням на Euronews та "Пул Первого".

Деталі

"Відповідно до вказівок президента Трампа США знімають санкції з калію, - сказав Коул. - Думаю, це дуже хороший хід з боку США для білорусі. Ми їх знімаємо зараз".

Американський посланець також зазначив, що спілкування на тему санкцій між Вашингтоном та мінськом триватиме і надалі. "У міру нормалізації відносин між двома країнами все більше санкцій зніматиметься", - сказав Джон Коул, висловивши сподівання, що в майбутньому сторони дійдуть ситуації, коли таких обмежувальних заходів не буде взагалі.

За словами Коула, переговори з лукашенком, які розпочалися у п'ятницю і продовжились у суботу, "були дуже продуктивними". Американський посланець повідомив, що сторони обговорили питання нормалізації відносин, а також війни між росією та Україною, зазначивши, що "лукашенко дає добрі поради щодо врегулювання конфлікту в Україні".

Додамо

Euronews зуважує, що у серпні 2021 року, через рік після президентських виборів у білорусі, які не були визнані Заходом через звинувачення у фальсифікаціях, США внесли до списку санкцій ВАТ "Білоруськалій", одного з найбільших виробників калійних добрив у світі.

За даними Національного статистичного комітету, до кризи у 2020 році білорусь заробила на експорті калійних добрив 2,4 мільярда доларів. Це близько 8% загального обсягу білоруського експорту, або близько 4% ВВП країни.

Попередній візит американської делегації на чолі з Коулом до Мінська відбувся у вересні. Після тієї зустрічі білоруська влада звільнила з в'язниць і депортувала до Литви 51 ув'язненого. Білоруські незалежні ЗМІ повідомляють, що результатом цьогорічної поїздки може стати звільнення ще 150 осіб, яких, за їхніми даними, можуть депортувати до Польщі.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Мінськ
Білорусь
Вашингтон
Дональд Трамп
Литва
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща