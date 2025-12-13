США снимают санкции с белорусского калия: отпустит ли лукашенко еще 150 политзаключенных?
Киев • УНН
США снимают санкции с белорусского калия, о чем заявил спецпосланник Джон Коул после встречи с александром лукашенко. Это решение является частью нормализации отношений между странами, что может привести к дальнейшей отмене ограничительных мер.
США снимают санкции с белорусского калия. Об этом заявил в субботу спецпосланник американского президента в беларуси Джон Коул после встречи в минске с Александром Лукашенко, передает УНН со ссылкой на Euronews и "Пул Первого".
Детали
"В соответствии с указаниями президента Трампа США снимают санкции с калия, - сказал Коул. - Думаю, это очень хороший ход со стороны США для беларуси. Мы их снимаем сейчас".
Американский посланник также отметил, что общение на тему санкций между Вашингтоном и минском будет продолжаться и в дальнейшем. "По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься", - сказал Джон Коул, выразив надежду, что в будущем стороны придут к ситуации, когда таких ограничительных мер не будет вообще.
По словам Коула, переговоры с лукашенко, которые начались в пятницу и продолжились в субботу, "были очень продуктивными". Американский посланник сообщил, что стороны обсудили вопросы нормализации отношений, а также войны между Россией и Украиной, отметив, что "лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта в Украине".
Добавим
Euronews отмечает, что в августе 2021 года, через год после президентских выборов в Беларуси, которые не были признаны Западом из-за обвинений в фальсификациях, США внесли в санкционный список ОАО "Беларуськалий", одного из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
По данным Национального статистического комитета, до кризиса в 2020 году Беларусь заработала на экспорте калийных удобрений 2,4 миллиарда долларов. Это около 8% общего объема белорусского экспорта, или около 4% ВВП страны.
Предыдущий визит американской делегации во главе с Коулом в минск состоялся в сентябре. После той встречи белорусские власти освободили из тюрем и депортировали в Литву 51 заключенного. Белорусские независимые СМИ сообщают, что результатом нынешней поездки может стать освобождение еще 150 человек, которых, по их данным, могут депортировать в Польшу.